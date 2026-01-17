Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un furto notturno è stato sventato con l’arresto di un cittadino spagnolo senza fissa dimora nella notte tra lunedì e martedì presso il negozio OVS di Ventimiglia. L’intervento, reso possibile dalla tempestiva segnalazione e dalla collaborazione tra Polizia e Carabinieri, ha permesso di bloccare il responsabile prima che il danno patrimoniale potesse aggravarsi ulteriormente.

Sventato un furto notturno a Ventimiglia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato intorno alle 2 della notte, quando una segnalazione ha allertato le forze dell’ordine su un furto in corso presso il punto vendita OVS situato nel centro di Ventimiglia.

L’equipaggio della Volante del Commissariato di P.S. di Ventimiglia, insieme a personale dell’Arma dei Carabinieri, è intervenuto rapidamente sul posto.

L’intervento delle forze dell’ordine

Giunti davanti all’esercizio commerciale gli operatori hanno notato che le porte principali d’ingresso erano state parzialmente divelte, segno evidente che era in atto un furto.

Con la massima cautela, considerando l’oscurità e le possibili insidie all’interno del negozio, gli agenti si sono introdotti nei locali perlustrando accuratamente ogni settore alla ricerca del responsabile.

La scoperta e l’arresto

Durante il sopralluogo la Polizia ha rilevato che le casse erano state danneggiate, ulteriore conferma della presenza di un reato in corso.

Dopo circa un’ora di ricerche gli agenti hanno individuato un uomo che tentava di nascondersi dietro manichini e capi di abbigliamento. Alla vista delle forze dell’ordine il sospetto ha provato a fuggire, ma il suo tentativo è stato prontamente bloccato dagli operatori.

Il materiale sequestrato

Sottoposto a perquisizione personale in flagranza di reato, l’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite, un coltellino multiuso, alcuni capi di maglieria intima appena sottratti e un dispositivo palmare utilizzato dai dipendenti del negozio.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e successivamente restituita all’esercente.

L’identificazione e le conseguenze

Condotto in Commissariato, il fermato si è mostrato poco collaborativo. Attraverso i rilievi fotodattiloscopici è stato identificato come un cittadino spagnolo senza fissa dimora.

Dichiarato in stato di arresto, è stato accompagnato all’udienza direttissima per rispondere delle accuse di furto.

La rapidità e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine hanno impedito che il reato si aggravasse, limitando i danni economici per il negozio. L’esercente, al momento della denuncia, ha potuto recuperare la refurtiva.

