Entra in casa arrampicandosi sul tubo di scarico a Modica vicino a Ragusa, arrestato un uomo di 26 anni

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Un arresto per tentata rapina aggravata e violazione di domicilio a Modica. Un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo aver cercato di derubare una donna nella sua abitazione. L’azione è stata interrotta grazie alla pronta reazione della vittima, che ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle scorse ore a Modica, dove un 26enne è stato arrestato dopo aver tentato una rapina in una casa privata.

I fatti: il tentativo di rapina e la reazione della vittima

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza, il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti episodi, si è introdotto in un’abitazione privata arrampicandosi lungo una conduttura di scarico delle acque reflue. Una volta all’interno, si è diretto nella camera da letto, dove si è trovato di fronte la proprietaria di casa. Senza esitazione, l’ha minacciata, ordinandole di consegnare tutto il denaro contante presente nell’abitazione.

La fuga della vittima e l’allarme alle forze dell’ordine

La situazione ha preso una piega inaspettata grazie alla determinazione della donna, che ha reagito prontamente alle minacce. Il suo comportamento deciso ha colto di sorpresa il rapinatore, disorientandolo e consentendole di guadagnare la fuga. Uscita in strada, la vittima ha immediatamente allertato la Polizia, fornendo indicazioni utili per l’intervento.

L’arresto del 26enne e il trasferimento in carcere

Gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati rapidamente nei pressi dell’abitazione e sono riusciti a rintracciare il giovane nelle immediate vicinanze, mentre tentava di far perdere le proprie tracce. Alla luce della gravità dei fatti e delle condotte già contestate in passato al 26enne, i poliziotti lo hanno arrestato in flagranza di reato. Dopo le procedure di rito, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le accuse e le conseguenze

Il giovane dovrà rispondere delle accuse di tentata rapina aggravata e violazione di domicilio. L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella comunità di Modica, anche per la modalità con cui il 26enne ha agito e per i suoi precedenti. La prontezza della vittima e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine hanno però permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare il responsabile alla giustizia.

IPA