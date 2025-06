Entra in casa dell'ex a Catania e la aggredisce, poi con un coltello le taglia le scarpe: 20enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane egiziano di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di aggressione e minacce, è stato colto in flagrante mentre si trovava nell’appartamento della donna.

Un episodio di violenza culminato in arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ultimo episodio di violenza si è verificato quando il giovane è riuscito a convincere l’ex fidanzata a farlo entrare in casa con la scusa di recuperare vestiti ed effetti personali. La donna, fiduciosa nelle buone intenzioni del 20enne, lo ha fatto entrare, ma una volta all’interno, l’uomo ha iniziato a insultarla e successivamente a aggredirla fisicamente.

La reazione della vittima e l’intervento della polizia

Con grande coraggio, la donna è riuscita a liberarsi dalla presa dell’aggressore e ha immediatamente contattato la Polizia, segnalando il comportamento violento del suo ex fidanzato. Nonostante le sue ripetute richieste di andarsene, l’uomo ha continuato a rimanere nell’appartamento. Inoltre, secondo il racconto della vittima, il 20enne avrebbe rovistato nei cassetti della cucina per procurarsi un coltello, utilizzato poi per danneggiare diverse scarpe della donna, tagliandone i lacci.

L’arresto e le conseguenze legali

In pochi istanti, i poliziotti della squadra volanti sono giunti sul posto, nei pressi di piazza San Domenico, cogliendo l’uomo in flagranza di reato. È stato arrestato per atti persecutori, pur mantenendo la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno, il giovane è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida.

Un passato di violenze e ammonimenti

Già nello scorso aprile, al giovane egiziano era stato notificato un provvedimento di Ammonimento emesso dal Questore di Catania, a seguito della richiesta della vittima delle aggressioni. Solo poche settimane fa, esasperata dalle continue condotte violente del 20enne, la donna ha deciso di sporgere denuncia, dopo un violento litigio in cui l’ex fidanzato l’aveva presa a calci e morsi.

Per ulteriori dettagli sulla città di Catania, si può visitare il link fornito.

Fonte foto: IPA