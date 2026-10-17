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Un 31enne è stato arrestato a Piacenza per tentata rapina in abitazione. L’ordinanza cautelare è stata eseguita venerdì 16 ottobre dalla Squadra Mobile per un episodio risalente allo scorso settembre.

Il furto in un’abitazione a Piacenza

Gli investigatori, nell’ambito delle loro indagini, hanno ricostruito che l’uomo è entrato nel cortile dell’abitazione di una donna di quasi 80 anni.

Dopo averla spinta a terra, si è introdotto in casa con l’intenzione di derubarla. Tuttavia, non è riuscito a portare via nulla: l’arrivo del nipote dell’anziana, che si trovava nelle vicinanze ed era stato avvisato, lo ha costretto alla fuga.

Le indagini e il provvedimento

L’intervento delle Volanti e gli accertamenti successivi della Squadra Mobile hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico del sospettato.

Il 31enne, residente a Piacenza, negli ultimi mesi era stato segnalato per reati predatori, anche di lieve entità.

La Divisione Anticrimine ha inoltre emesso nei suoi confronti un avviso orale il 1° ottobre, notificato il 9. Il provvedimento ha riconosciuto la sua pericolosità sociale, tenendo conto anche dei precedenti per furto aggravato, ricettazione e rapina.

La posizione sul territorio

Una volta rintracciato dagli investigatori della Mobile, l’uomo è stato condotto in carcere. Quando sarà rimesso in libertà, la sua posizione verrà esaminata dall’Ufficio Immigrazione ai fini di un’eventuale espulsione dal territorio nazionale.

Polizia di Stato