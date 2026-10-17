Entra in casa di un'anziana e la aggredisce ma viene messo in fuga dal nipote, 31enne arrestato a Piacenza
Un cittadino tunisino di 31 anni è stato portato in carcere a Piacenza: è indagato per una tentata rapina ai danni di un’anziana.
Un 31enne è stato arrestato a Piacenza per tentata rapina in abitazione. L’ordinanza cautelare è stata eseguita venerdì 16 ottobre dalla Squadra Mobile per un episodio risalente allo scorso settembre.
Il furto in un’abitazione a Piacenza
Gli investigatori, nell’ambito delle loro indagini, hanno ricostruito che l’uomo è entrato nel cortile dell’abitazione di una donna di quasi 80 anni.
Dopo averla spinta a terra, si è introdotto in casa con l’intenzione di derubarla. Tuttavia, non è riuscito a portare via nulla: l’arrivo del nipote dell’anziana, che si trovava nelle vicinanze ed era stato avvisato, lo ha costretto alla fuga.
Le indagini e il provvedimento
L’intervento delle Volanti e gli accertamenti successivi della Squadra Mobile hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico del sospettato.
Il 31enne, residente a Piacenza, negli ultimi mesi era stato segnalato per reati predatori, anche di lieve entità.
La Divisione Anticrimine ha inoltre emesso nei suoi confronti un avviso orale il 1° ottobre, notificato il 9. Il provvedimento ha riconosciuto la sua pericolosità sociale, tenendo conto anche dei precedenti per furto aggravato, ricettazione e rapina.
La posizione sul territorio
Una volta rintracciato dagli investigatori della Mobile, l’uomo è stato condotto in carcere. Quando sarà rimesso in libertà, la sua posizione verrà esaminata dall’Ufficio Immigrazione ai fini di un’eventuale espulsione dal territorio nazionale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.