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Un 27enne è finito in carcere con l’accusa di rapina aggravata ai danni di una donna. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita ad Alessandria dagli agenti della Squadra Mobile: secondo le indagini, lo scorso marzo il giovane avrebbe ferito la vittima con un coltello per poi portarle via denaro e telefoni.

L’aggressione in casa ad Alessandria

L’indagato, secondo le indagini della Squadra Mobile di Alessandria, si sarebbe presentato nell’abitazione della donna, cittadina cinese che esercitava l’attività di prostituta, inizialmente come un normale cliente.

Una volta entrato, l’avrebbe aggredita e percossa, intimandole di consegnare denaro e oggetti di valore. La donna è stata ferita anche con un coltello; l’uomo le avrebbe portato via due telefoni e poche decine di euro.

Il responsabile era agli arresti domiciliari

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato subito le indagini e hanno individuato il presunto responsabile, già gravato da precedenti specifici.

Al momento degli accertamenti si trovava agli arresti domiciliari, con la possibilità di uscire per alcune ore al giorno.

Il ritrovamento di 11 kg hashish

Un ulteriore sviluppo è arrivato durante una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Alessandria, finalizzata a cercare altre prove sulla rapina.

Nell’abitazione dell’indagato gli agenti hanno trovato circa 11 kg di hashish e lo hanno quindi arrestato in flagranza per la detenzione della sostanza. In seguito, la Squadra Mobile ha eseguito nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

IPA