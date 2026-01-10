Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 21 anni è stato arrestato per furto aggravato a Genova. Il soggetto è stato fermato dopo aver infranto la porta di un mini market a Pegli e aver sottratto generi alimentari e il fondo cassa. L’episodio si è verificato nella notte, in via Sabotino, ed è stato segnalato da un cittadino che ha assistito alla scena dalla propria abitazione.

Irruzione in un mini market vicino Genova

L’allarme è scattato intorno all’1:20 della notte tra venerdì 9 gennaio e sabato 10 quando un residente di Pegli, affacciatosi alla finestra, ha notato un individuo intento a forzare la porta d’ingresso di un mini market situato in via Sabotino.

L’uomo, dopo aver infranto l’accesso, si è rapidamente allontanato dal luogo del reato. Ricevuta la segnalazione, le volanti dell’U.P.G.S.P. si sono subito attivate per pattugliare le aree circostanti il negozio, seguendo le indicazioni fornite dalla Sala Operativa tramite nota radio. Nel corso delle ricerche gli agenti hanno individuato un giovane a piedi che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita, sia per abbigliamento che per tratti somatici.

Il controllo e il ritrovamento della refurtiva

Fermato e sottoposto a controllo, il sospetto è stato trovato in possesso di alcuni generi alimentari, ritenuti compatibili con quelli sottratti poco prima dal mini market.

Gli agenti hanno quindi contattato il proprietario dell’esercizio commerciale, il quale ha confermato la mancanza del fondo cassa e di diversi prodotti.

Le immagini delle telecamere e l’arresto

Il titolare del negozio ha fornito agli operatori le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate all’interno del locale.

I filmati hanno immortalato chiaramente il giovane mentre compiva il furto, consentendo così agli investigatori di raccogliere ulteriori elementi a suo carico.

L’identificazione e i precedenti

Una volta condotto in Questura, il fermato è stato identificato come un 21enne residente a Genova già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti.

Alla luce delle prove raccolte il giovane è stato tratto in arresto per furto aggravato e posto in attesa del giudizio per direttissima previsto nella giornata odierna.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati contro il patrimonio portate avanti dalla Polizia di Stato nel capoluogo ligure.

