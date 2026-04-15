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Un arresto per furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia. Un cittadino nigeriano di 29 anni, titolare dello status di asilo politico, è stato fermato dopo aver sottratto 15 bottiglie di superalcolici da un supermercato e aver aggredito gli agenti intervenuti. La revoca dello status di rifugiato e la successiva espulsione sono state richieste dal Questore, in seguito ai fatti accaduti nei giorni scorsi.

Furto aggravato a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il supermercato Conad di via San Zeno a Brescia.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura e del Commissariato “Carmine” sono intervenuti a seguito di una richiesta di intervento urgente per un furto in atto.

L’intervento della Polizia: la dinamica dei fatti

L’allarme è scattato quando il direttore del supermercato ha contattato il numero di emergenza 112 NUE, segnalando che due persone – un uomo e una donna – avevano appena sottratto numerose bottiglie di superalcolici dagli scaffali e si erano dati alla fuga attraverso l’uscita di emergenza, senza pagare la merce.

Il direttore, dopo aver sentito suonare l’allarme della porta di emergenza, ha notato l’ammanco di 15 bottiglie e ha tentato di inseguire i ladri, perdendoli di vista nei pressi del Parco Tarello.

Il responsabile del punto vendita ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata dell’uomo coinvolto. La Centrale Operativa della Questura ha immediatamente diramato l’allerta a tutte le pattuglie presenti sul territorio urbano, avviando le ricerche dei sospetti.

Il fermo e la reazione violenta

Mentre un equipaggio delle Volanti è rimasto sul posto per visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne al supermercato, un secondo equipaggio ha rintracciato e bloccato il sospetto nei pressi del Viale della Stazione. Alla richiesta degli agenti di mostrare il contenuto dello zaino, l’uomo ha iniziato a inveire contro di loro manifestando un comportamento sempre più aggressivo e minaccioso. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha aggredito i poliziotti con calci e pugni, cercando di fuggire.

Nonostante i tentativi degli agenti di calmarlo, il soggetto ha continuato a opporre resistenza, rendendo necessario immobilizzarlo per evitare ulteriori rischi per sé stesso e per gli altri presenti.

La perquisizione e il sequestro della refurtiva

La successiva perquisizione personale ha dato esito positivo: all’interno dello zaino sono state trovate parte delle bottiglie di superalcolici sottratte poco prima dal supermercato. La merce recuperata è stata poi riconsegnata al responsabile della CONAD in sede di denuncia.

L’uomo, già titolare dello status di asilo politico e con numerosi precedenti penali e condanne per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio, è stato condotto presso gli uffici della Questura. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per furto aggravato in concorso, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Sono in corso ulteriori indagini per individuare la complice dell’arrestato, la donna che ha partecipato al furto e si è data alla fuga insieme a lui.

Le conseguenze amministrative: revoca dell’asilo e richiesta di espulsione

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha richiesto alla competente Commissione Territoriale per i Rifugiati la revoca dello status di asilo politico concesso all’uomo, al fine di poter procedere alla sua espulsione dall’Italia.

Il Questore Sartori ha sottolineato come sia «intollerabile e ingiustificabile che un individuo, invece di rispettare le leggi e le istituzioni, ponga in atto comportamenti violenti che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei propri familiari e delle forze di polizia».

IPA