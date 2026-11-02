Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Genova per furto aggravato dopo aver danneggiato uno scooter e un’auto in sosta. È stato inoltre denunciato per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza. Ai poliziotti intervenuti sul posto ha spiegato di aver preso a calci il mezzo a due ruote per sfogare la rabbia.

Genova, ubriaco prende a calci uno scooter: “Dovevo sfogare la rabbia”

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle volanti dell’U.P.G. è scattato nella notte, alle 03.15, dopo la segnalazione di un uomo che aveva visto qualcuno rovesciare uno scooter. Nella caduta, il mezzo ha urtato anche un’auto parcheggiata. Gli agenti hanno raccolto una descrizione dettagliata e poco dopo hanno rintracciato il sospettato nella Galleria Mameli, a Genova.

L’uomo è stato trovato con un casco e in evidente stato di alterazione per l’assunzione di alcolici. Ha ammesso di aver dato un calcio allo scooter, spiegando di essere molto nervoso e di aver voluto sfogare la rabbia. Poco prima era uscito da una caserma dei Carabinieri, dove era stato denunciato per essersi introdotto senza averne titolo in un’imbarcazione ormeggiata al Porto Antico.

Gli accertamenti e l’arresto

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che lo scooter era stato appena rubato e che il casco indossato dall’uomo si trovava al suo interno. Il proprietario del mezzo, intestatario anche dell’auto danneggiata, non si era ancora accorto del furto. L’arrestato è stato portato in questura a Genova. Per il 37enne è previsto questa mattina il rito per direttissima.

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