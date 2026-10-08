Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 61enne di origini campane è finito in manette a Cortona, in provincia di Arezzo, dopo aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana, fingendosi Maresciallo dei Carabinieri. L’uomo, dopo aver ingannato la donna con una serie di telefonate, si è introdotto nella sua abitazione, riuscendo a rubare un portafogli e a prelevare denaro dal conto corrente della famiglia.

La ricostruzione dei fatti: l’inganno e il furto a Cortona

Stando a quanto riferito dai Carabinieri della Stazione di Terontola, il 61enne si è presentato a casa dell’anziana qualificandosi come Maresciallo. Il suo comportamento ha insospettito la proprietaria, che ha prontamente avvisato i Carabinieri. A quel punto, l’uomo si è dato alla fuga, riuscendo però a sottrarre il portafogli del marito della vittima, contenente 100 euro e un bancomat. Utilizzando la carta, il malvivente ha prelevato 1000 euro da uno sportello bancario nelle vicinanze.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Le ricerche dei militari dell’Arma, allertati dalla donna, sono state immediate. Grazie anche al supporto di un collega libero dal servizio, il truffatore è stato individuato presso la Stazione Ferroviaria di Terontola. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Le indagini in corso

L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, trasferito presso la casa circondariale di Arezzo. La Procura della Repubblica del capoluogo aretino ha avviato ulteriori indagini per verificare se il 61enne sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti nella provincia. L’operazione si è svolta nel rispetto dei diritti dell’indagato, che deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva.

Il contesto e le raccomandazioni

Il caso mette in luce la necessità di prestare attenzione a tentativi di truffa ai danni di persone anziane, spesso prese di mira da malviventi che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine. Le autorità raccomandano di non fidarsi di sconosciuti che chiedono denaro o oggetti di valore e di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi comportamento sospetto.

Carabinieri