Entra in una casa di Pieve a Nievole per rubare, viene sorpreso dalla proprietaria e la violenta: arrestato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella stessa giornata un uomo di 32 anni si è introdotto in diverse abitazioni per rubare. Quando è stato scoperto, prima di darsi alla fuga, ha aggredito sessualmente la proprietaria della casa. L’uomo è stato fermato nelle vie del centro di Pieve a Nievole mentre era in sella a una bicicletta elettrica. Addosso aveva ancora la refurtiva: oggetti elettronici e una borsa, che sono stati restituiti ai proprietari. Il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Pistoia.

Furti in casa

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni per furto e violenza sessuale. L’uomo, di nazionalità nigeriana e in Italia senza fissa dimora, nella mattinata del 27 luglio è entrato all’interno di un’abitazione nel territorio comunale di Montecatini Terme e ha sottratto un telefono e un tablet.

Avrebbe poi proseguito con i furti in altre abitazioni; si conosce un secondo episodio, in questo caso a Pieve a Nievole. Una volta entrato, sarebbe stato scoperto dalla proprietaria nel tentativo di rubare una borsa.

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Da Adnkronos si apprende che l’operazione è scattata nell’ambito di un’attività preventiva e investigativa predisposta dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Montecatini e della Stazione di Monsummano Terme, impegnati nel contrasto ai furti nelle abitazioni registrati di recente in Valdinievole.

La violenza

L’episodio più grave si è verificato proprio nell’abitazione a Pieve a Nievole. Il 32enne è stato infatti sorpreso dalla proprietaria dell’abitazione durante il tentativo di furto.

L’uomo, prima di darsi alla fuga, avrebbe aggredito la donna. La proprietaria di casa ha raccontato ai carabinieri sopraggiunti di aver subito violenza sessuale da parte dell’uomo.

Fuga e arresto

Allertati dalla donna, i carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche e sono riusciti a individuare il responsabile in fuga.

Il 32enne stava percorrendo il centro del paese in sella a una bicicletta elettrica. È stato fermato, identificato e sottoposto a perquisizione.

Questo ha permesso di recuperare la refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Al termine delle formalità, il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Pistoia, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.