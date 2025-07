Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto aggravato è stato eseguito nella notte di lunedì a Torino, dove un cittadino marocchino di 39 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso a forzare la finestra di un negozio. L’episodio si è verificato in corso Giulio Cesare angolo via Poggio, quando l’allarme del locale è stato attivato, portando sul posto gli agenti del Commissariato Barriera di Milano. L’uomo avrebbe tentato di disattivare la sirena e di allontanarsi, ma è stato bloccato dagli agenti. La Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella notte di lunedì, quando una pattuglia del Commissariato di P.S. Barriera di Milano è stata allertata a seguito dell’attivazione di un sistema di allarme in corso Giulio Cesare angolo via Poggio, nel capoluogo piemontese.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno notato la presenza di un uomo nei pressi di una finestra. Alla vista dei poliziotti, il soggetto ha lasciato cadere una borsa, avvicinandosi poi agli operatori. All’interno della borsa sono stati rinvenuti numerosi oggetti atti allo scasso, chiaro segnale di un tentativo di furto in corso.

Il tentativo di intrusione e la reazione dell’indagato

Le verifiche effettuate dagli agenti hanno permesso di accertare che il trentanovenne si era introdotto all’interno di un negozio attraverso una finestra che risultava forzata. Dopo essere penetrato nel locale, l’uomo avrebbe cercato, senza successo, di interrompere la sirena dell’allarme staccando l’energia elettrica. Non riuscendo nel suo intento, ha tentato di allontanarsi dal luogo, ma è stato prontamente fermato dagli agenti intervenuti.

L’arresto e la convalida della Procura

Il cittadino marocchino, di 39 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto, confermando la gravità dei fatti contestati. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, durante la quale vige la presunzione di innocenza a favore dell’indagato, fino a eventuale sentenza definitiva.

L’arresto del cittadino marocchino di 39 anni per tentato furto aggravato rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio. L’episodio, avvenuto nella notte di lunedì in corso Giulio Cesare angolo via Poggio, si è concluso con la convalida dell’arresto da parte della Procura della Repubblica di Torino, mentre le indagini proseguono per accertare ogni responsabilità nel rispetto della presunzione di innocenza.

