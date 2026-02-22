Entra nella villa di Mar-a-Lago di Trump armato di fucile e benzina, 20enne ucciso dai servizi segreti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gli agenti dei servizi segreti hanno sparato e ucciso un ventenne che si è introdotto nel resort di Mar-a-Lago di Donald Trump. Il ragazzo è entrato nella proprietà di Palm Beach del presidente degli Stati Uniti, in Florida, armato di fucile e con una tanica di benzina, mentre il tycoon si trovava alla Casa Bianca.

L’intrusione armata a Mar-a-Lago

Secondo quanto riportato dai servizi segreti, un ragazzo di circa 20 anni è stato scoperto all’ingresso nord della proprietà “senza autorizzazione”, intorno alle 01.30 (le 07.30 italiane).

Appena sorpreso l’intruso, gli agenti del servizio segreto, insieme a un vice sceriffo della contea di Palm Beach, hanno fatto fuoco.

L’uccisione del 20enne

Nessuno del personale di sicurezza è rimasto ferito e “al momento dell’incidente nessuna delle persone protette dal Secret Service erano presenti” si legge in una dichiarazione rilasciata dalle autorità.

Secondo quanto comunicato alla stampa dallo sceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw, all’intruso “è stato ordinato di gettare a terra i due oggetti che aveva con sé. A quel punto ha posato la tanica di benzina e ha alzato il fucile in posizione di tiro”.

A quel punto, ha detto in conferenza spiegando la dinamica, due agenti e il vice sceriffo hanno “sparato con le loro armi per neutralizzare la minaccia”.

L’identità dell’uomo armato

L’identità del ragazzo che si è infiltrato nella proprietà di Donald Trump non è stata resa nota, ma secondo quanto riferito dai servizi segreti si tratterebbe di un giovane di poco più di 20 anni originario della Carolina del Nord, la cui sua scomparsa era stata denunciata dalla sua famiglia qualche giorno fa.

Il portavoce dei Secret service, Anthony Guglielmi, ha rivelato che la custodia della sua arma è stata rinvenuta nel suo veicolo. Ancora in corso le indagini sul profilo del soggetto e le ragioni del gesto.

Brett Skiles, agente speciale responsabile dell’ufficio di Miami dell’Fbi, ha chiesto ai residenti che vivono nei pressi del vasto resort sull’esclusiva isola di Palm Beach di controllare le telecamere esterne per cercare “qualcosa che sembri sospetto o fuori posto” nei filmati di sabato sera o di domenica mattina.