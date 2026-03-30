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Quattro arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Malnate (Varese), dove un gruppo di cittadini sudamericani è stato sorpreso in flagranza di furto aggravato ai danni di una cliente di un bar. I responsabili sono stati fermati e condotti in Questura, mentre la refurtiva è stata restituita alla vittima.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori nella zona di Malnate (Varese). Una pattuglia della Squadra Mobile ha notato una vettura con a bordo due uomini e due donne di origine sudamericana che si muoveva lentamente lungo la via centrale del paese, come se stesse perlustrando l’area.

Gli agenti hanno deciso di seguire il veicolo, che ha poi parcheggiato con la parte anteriore rivolta verso la strada, pronta a una rapida fuga. Dalla macchina è scesa una donna, entrata in una tabaccheria con ampia vetrata, seguita da un ragazzo e una ragazza che hanno fatto ingresso in un bar situato di fronte. Il quarto uomo è rimasto al volante, pronto a partire.

Il furto e l’intervento della Polizia

Pochi minuti dopo la coppia uscita dal bar è stata vista dagli agenti mentre la ragazza nascondeva una borsa sotto il giubbotto. Nel frattempo anche la donna uscita dalla tabaccheria è tornata verso l’auto. I tre sono risaliti a bordo e il gruppo ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato dalla Squadra Mobile.

Durante il controllo i quattro soggetti hanno ammesso di aver appena commesso il furto della borsa all’interno del bar. All’interno della borsa sono stati trovati effetti personali, denaro, carte di credito e documenti di una signora che, ancora ignara dell’accaduto, si trovava nel locale in compagnia di tre amiche. Solo in quel momento la vittima si è resa conto di essere stata derubata.

Organizzazione e modus operandi della banda

Gli agenti hanno accertato che i fermati erano in costante contatto tra loro tramite una chat su WhatsApp, utilizzando auricolari per coordinare le azioni. Questa circostanza ha evidenziato la precisa organizzazione del gruppo, la suddivisione dei ruoli e la premeditazione del reato, elementi che hanno permesso di agire con rapidità e discrezione.

La tempestività dell’intervento della Polizia ha impedito che i malviventi riuscissero a sottrarre il contenuto della borsa, che è stata restituita alla legittima proprietaria. La donna ha sporto denuncia presso gli uffici della Questura.

Arresto e provvedimenti successivi

I quattro arrestati, tutti senza fissa dimora, sono risultati in posizione irregolare sul territorio nazionale, ad eccezione di una delle donne. Dopo la redazione degli atti, i due uomini sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Varese, mentre le due donne sono state condotte nella sezione femminile della Casa Circondariale di Como.

Su disposizione del Questore di Varese, la Divisione Anticrimine della Questura ha avviato le procedure per l’emissione di misure di prevenzione a carico dei quattro sudamericani. Inoltre, per i due uomini è stato emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento presso i CPR di Milano e Palazzo San Gervasio, in vista del rimpatrio.

IPA