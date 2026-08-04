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Due donne sono state arrestate per tentato furto aggravato in un negozio di abbigliamento di un centro commerciale nella zona nord di Torino. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha recuperato oltre 500 euro di merce sottratta. Le due cittadine romene, di 37 anni e 56 anni, sono state fermate dopo essere state notate dal personale di sicurezza mentre agivano con fare sospetto.

Il modus operandi delle arrestate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Torino, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano sono intervenuti prontamente in seguito alla segnalazione di un addetto alla sicurezza. Quest’ultimo aveva osservato due donne aggirarsi tra gli scaffali del negozio con atteggiamento sospetto, insospettendosi per i loro movimenti coordinati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due donne sono entrate nel punto vendita in momenti diversi, probabilmente per non destare sospetti. Una volta all’interno, si sono ricongiunte e hanno iniziato a prelevare numerosi capi di abbigliamento. Utilizzando delle forbicine e un gancio in acciaio, hanno rimosso i dispositivi antitaccheggio dai vestiti, occultando poi la merce nelle rispettive borse.

Il tentativo di fuga e l’intervento della vigilanza

Dopo aver superato le casse automatiche senza pagare, le due donne sono state fermate dalla responsabile del negozio e dall’addetto alla vigilanza, che nel frattempo avevano già allertato la Polizia. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno proceduto al controllo delle due sospette, trovando e sequestrando gli strumenti utilizzati per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio.

La merce sottratta, costituita da numerosi capi di abbigliamento ancora rivendibili ma privi delle placche antitaccheggio, aveva un valore complessivo di oltre 500 euro. Tutti gli articoli sono stati restituiti all’esercizio commerciale. Le due donne sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il contesto: la sicurezza nei centri commerciali

Negli ultimi anni, i centri commerciali della zona nord di Torino sono stati spesso teatro di episodi di furto e tentato furto, rendendo fondamentale la collaborazione tra personale di sicurezza e forze dell’ordine. L’episodio conferma l’importanza della vigilanza attiva e della tempestività degli interventi per tutelare commercianti e clienti.

IPA