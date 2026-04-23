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Due giovani italiani di 18 e 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano – VII Dipartimento, in base a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata. Il provvedimento è scaturito dalle indagini dai poliziotti della Sezione “Antirapine” della Squadra Mobile della Questura di Milano avviata per individuare i responsabili di una rapina commessa lo scorso 3 aprile, in via Nicola Romeo, ai danni di un commerciante 56enne. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, gli indagati, con il volto coperto da caschi integrali ed armati di pistola, sono entrati all’interno del negozio e, dopo aver minacciato e colpito con la canna dell’arma il proprietario e aver fatto inginocchiare una dipendente, si sono fatti consegnare dall’uomo l’orologio che indossava, risultato poi una replica di un noto brand di lusso, del valore di 200 euro. Si sono poi allontanati a bordo di uno scooter.