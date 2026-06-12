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È stato messo a segno un furto in abitazione la scorsa notte a Frosinone, dove due malviventi sono stati segnalati mentre si introducevano in una casa con i proprietari presenti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha destato particolare allarme nella comunità locale per la modalità con cui è stato commesso e per la rapidità dell’azione delle forze dell’ordine.

Il furto e la fuga dei malviventi

L’allarme è stato lanciato da una donna che, nella notte, ha notato la presenza di persone sconosciute nel giardino della propria abitazione a Frosinone. La Sala Operativa della Questura ha diramato tempestivamente la nota alle volanti presenti sul territorio, consentendo così un pronto intervento degli agenti. La tempestività della segnalazione e la reattività delle forze dell’ordine hanno permesso di circoscrivere rapidamente l’area e avviare le prime ricerche.

Come ricostruito dagli investigatori, due malviventi si sono introdotti nell’appartamento mentre i proprietari si trovavano all’interno. Approfittando della situazione, i ladri hanno asportato monili in oro, contanti e un borsello contenente effetti personali. L’azione è stata rapida e silenziosa, tanto che i proprietari si sono accorti della presenza degli intrusi solo dopo averli visti fuggire.

Recupero della refurtiva e indagini in corso

Gli agenti intervenuti hanno perlustrato la zona circostante e sono riusciti a recuperare il borsello e gli effetti personali che erano stati abbandonati dai malviventi durante la fuga. Tuttavia, i monili in oro e i contanti risultano ancora mancanti. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia di Stato, finalizzate a individuare gli autori del reato e a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta o di pericolo, ricordando l’importanza di contattare sempre le Forze dell’Ordine tramite il numero unico di emergenza 112. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma fondamentale per la prevenzione e il contrasto dei reati contro il patrimonio.

IPA