Entrava ed usciva con fare sospetto dalla sua casa a Firenze, 26enne con precedenti arrestato per spaccio
Un arresto e tre denunce per spaccio di droga tra Firenze ed Empoli: sequestrati cocaina e denaro durante i controlli straordinari della Polizia.
Un arresto e tre denunce: questo il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio condotti dalla Polizia di Stato la scorsa settimana tra Firenze ed Empoli. Un 26enne marocchino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre tre cittadini stranieri sono stati denunciati ad Empoli per lo stesso reato.
- Un arresto a Firenze
- Perquisizione domiciliare e sequestro di droga e denaro
- Denunce ad Empoli durante i controlli in città
- Il contesto dei controlli straordinari
Un arresto a Firenze
Durante i servizi di controllo effettuati nei giorni scorsi gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Giovanni, insieme alla Squadra Antidroga della Polizia Municipale di Firenze, hanno notato un uomo già conosciuto per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Il soggetto è stato visto uscire dalla propria abitazione e dirigersi, con atteggiamento sospetto, verso Ponte Vecchio.
Alcuni agenti hanno seguito il giovane mentre altri sono rimasti a osservare il portone d’ingresso dell’edificio. Il 26enne è stato fermato poco dopo e, una volta identificato, ha consegnato spontaneamente 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di 3,72 grammi, oltre a 1.000 euro in contanti.
Perquisizione domiciliare e sequestro di droga e denaro
La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha permesso agli agenti di rinvenire ulteriore denaro contante per un totale di 6.250 euro, insieme a cocaina per 35,49 grammi e un bilancino digitale. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.
Il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura locale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha affrontato il rito direttissimo.
Denunce ad Empoli durante i controlli in città
Ad Empoli, invece, il personale del Commissariato, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato controlli mirati presso la stazione ferroviaria e nel centro cittadino.
L’operazione era finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e al rintraccio di cittadini stranieri irregolari, soprattutto nelle aree centrali dove sono state segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica.
Al termine dei controlli, tre cittadini stranieri sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il contesto dei controlli straordinari
L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio, volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e a garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane maggiormente esposte a situazioni di degrado e criminalità.
Le attività di prevenzione e repressione proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone più sensibili delle città coinvolte.
L’ultima città menzionata, Empoli, resta dunque sotto la lente delle forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.