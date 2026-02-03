Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e tre denunce: questo il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio condotti dalla Polizia di Stato la scorsa settimana tra Firenze ed Empoli. Un 26enne marocchino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre tre cittadini stranieri sono stati denunciati ad Empoli per lo stesso reato.

Un arresto a Firenze

Durante i servizi di controllo effettuati nei giorni scorsi gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Giovanni, insieme alla Squadra Antidroga della Polizia Municipale di Firenze, hanno notato un uomo già conosciuto per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto è stato visto uscire dalla propria abitazione e dirigersi, con atteggiamento sospetto, verso Ponte Vecchio.

Alcuni agenti hanno seguito il giovane mentre altri sono rimasti a osservare il portone d’ingresso dell’edificio. Il 26enne è stato fermato poco dopo e, una volta identificato, ha consegnato spontaneamente 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di 3,72 grammi, oltre a 1.000 euro in contanti.

Perquisizione domiciliare e sequestro di droga e denaro

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha permesso agli agenti di rinvenire ulteriore denaro contante per un totale di 6.250 euro, insieme a cocaina per 35,49 grammi e un bilancino digitale. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura locale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha affrontato il rito direttissimo.

Denunce ad Empoli durante i controlli in città

Ad Empoli, invece, il personale del Commissariato, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato controlli mirati presso la stazione ferroviaria e nel centro cittadino.

L’operazione era finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e al rintraccio di cittadini stranieri irregolari, soprattutto nelle aree centrali dove sono state segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica.

Al termine dei controlli, tre cittadini stranieri sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il contesto dei controlli straordinari

L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio, volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e a garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane maggiormente esposte a situazioni di degrado e criminalità.

Le attività di prevenzione e repressione proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone più sensibili delle città coinvolte.

L’ultima città menzionata, Empoli, resta dunque sotto la lente delle forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità.

