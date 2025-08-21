Enza Delli Gatti trovata morta ad Arrone in giardino, indagato il genero e dubbi sulla pensione

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svolta nel caso di Enza Delli Gatti, l’anziana trovata morta nel giardino di casa ad Arrone, Terni. È stato indagato il genero che viveva con la figlia e la suocera in una villetta in campagna. Per gli investigatori un fattore chiave in questa vicenda è quello della pensione che, nonostante tutto, continuava ad essere erogata e potrebbe dunque essere stato il movente della scomparsa della 70enne.

Enza Delli Gatti, svolta nelle indagini

C’è un indagato per l’anziana sepolta ad Arrone, in provincia di Terni: si tratta del marito della figlia della donna. I tre vivevano insieme nella casa adiacente a dove sono stati rinvenuti i resti di Enza Delli Gatti.

All’uomo è contestato il reato di soppressione di cadavere. Esso si trovava in avanzato stato di decomposizione, il che spinge a credere che il decesso sia avvenuto molti mesi prima.

La ricostruzione dei fatti di Arrone e la segnalazione della figlia

Era stato trovato lunedì 18 agosto, ad Arrone, comune in provincia di Terni vicino al confine con il Lazio e, per la precisione, in località Caroci, il cadavere di Delli Gatti. Era sepolto a circa mezzo metro di profondità, nelle vicinanze dell’abitazione dove viveva.

A svelare che la donna si trovava proprio lì era stata la figlia che, come riporta La Nazione, in seguito a una lite tra lei e il genero della vittima, avrebbe rivelato tutto ai carabinieri. Tornata da un viaggio in Campania, la donna si era rivolta agli investigatori dicendo che la madre era scomparsa da qualche giorno.

La coppia sarebbe già nota alle forze dell’ordine e ai militari i due hanno già fornito la loro versione dei fatti. I carabinieri erano stati accompagnati nel punto esatto dallo stesso genero, ora indagato.

Il reato contestato al genero

A fare luce sulla morte della pensionata originaria dell’Avellinese sarà l’autopsia in programma in queste ore. Dovrà chiarire quando è morta l’anziana (il decesso potrebbe risalire addirittura anche a un anno fa) e se è scomparsa per cause naturali o meno.

La prima accusa formale per il genero della donna è quella di soppressione di cadavere, un reato tecnicamente diverso dall’occultamento, ipotizzato nel fascicolo aperto inizialmente a carico di ignoti. Si parla infatti di “occultamento” quando lo scopo è nascondere qualcosa temporaneamente, mentre di “soppressione” quando si vuole rendere impossibile il ritrovamento.

La pista più battuta dagli inquirenti è quella economica: la pensione dell’anziana è stata erogata regolarmente anche quando, presumibilmente, la titolare era già morta.