Enzo Cuomo trovato morto in Venezuela dopo il terremoto, il 58enne italiano viveva a Caracas ma era di Laviano

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Enzo Cuomo, l’italiano originario di Laviano che viveva a Caracas, è stato trovato morto in Venezuela dopo il forte terremoto che ha colpito il Paese. Si cercano ancora la moglie Trini Adrian, di 53 anni, e la figlia Isabella, di 22 anni. Al momento del sisma, i tre si trovavano nell’edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas.

Enzo Cuomo morto nel terremoto in Venezuela: il bollettino

È arrivata la conferma ufficiale del ritrovamento del corpo senza vita di Enzo Cuomo, originario di Laviano (paese del Salernitano), estratto dalle macerie dell’edificio Petunia nel quartiere di Los Palos Grandes, a Caracas, crollato a causa del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela.

La moglie Trini Adrian (53 anni) e la figlia Isabella Cuomo (22 anni) restano per il momento ufficialmente disperse.

ANSA

A confermare il decesso di Enzo Cuomo, come riportato da La Repubblica, è il bollettino diffuso dalle squadre impegnate nei soccorsi.

Nella nota si legge: “Nella zona rossa di Altamira ci sono molti edifici collassati e si cercano tende per gli sfollati. Non hanno liste complete né di morti, né di estratti vivi né di sfollati. Purtroppo il signor Vincenzo Cuomo risulta tra gli estratti deceduti. Non si hanno notizie di moglie e figlia. I deceduti vengono portati alla Morge de Bello Monte”.

Le parole del fratello di Enzo Cuomo

Prima della conferma ufficiale del ritrovamento del cadavere di Enzo Cuomo, il fratello Gerardo, che aveva seguito le operazioni di soccorso da Milano, aveva rilasciato dichiarazioni.

Le sue parole: “Mia cugina, che si trova sul posto, mi ha riferito che sono morti. Una vicina di casa di mio fratello, mentre cercava sotto le macerie suo figlio, avrebbe visto il corpo senza vita di mio fratello. Mia cugina ha dato la propria disponibilità a effettuare il riconoscimento dei corpi. Al momento la situazione è molto caotica”.

Gerardo Cuomo aveva anche aggiunto: “Nella stessa palazzina vivevano anche altre famiglie di origine italiana. Una soccorritrice che sta operando in zona mi ha detto che ci vorranno giorni per estrarre tutti i corpi dalle macerie. È un inferno“.

Salvo il figlio di Enzo Cuomo

L’unico componente della famiglia al sicuro dopo il terremoto in Venezuela è il figlio di Enzo Cuomo, Carlo Francesco Cuomo.

Era rientrato in Italia circa cinque anni fa per sottoporsi a un trapianto di midollo osseo.

Carlo Francesco Cuomo è attualmente seguito all’ospedale San Raffaele.