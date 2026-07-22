Enzo Iacchetti attacca il ministro Schillaci, "voglio vederlo morire": la polemica sulle liste di attesa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Enzo Iacchetti, in un incontro pubblico a Pratovecchio, ha lanciato un durissimo attacco al ministro della Salute Orazio Schillaci. Il conduttore televisivo ha polemizzato sulle lunghe liste di attesa negli ospedali italiani pronunciando una frase sulla morte che ha scatenato le polemiche.

La frase shock di Enzo Iacchetti contro il ministro Schillaci

Enzo Iacchetti è stato ospite di un incontro pubblico a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, per la rassegna organizzata da Andrea Scanzi “Naturalmente Pianoforte“.

Il conduttore tv ha sferrato diversi attacchi agli esponenti del governo Meloni. A fare scalpore, in particolare, sono state le sue dichiarazioni contro il ministro della Salute Orazio Schillaci, in polemica con le liste d’attesa negli ospedali italiani.

La frase di Enzo Iacchetti, che ha condiviso con la platea alcuni suoi “sogni”: “Vorrei vedere il ministro della Sanità andare in ospedale e avere bisogno di una tac o una risonanza magnetica e sentirsi rispondere ‘Ci dispiace, la prima libera è tra 8 mesi’. E allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi“.

Sanità e liste d’attesa: la situazione in Italia

Nel 1° semestre del 2026, in base al recente bollettino di Agenas, la quota di visite nei tempi previsti negli ospedali italiani ha raggiunto il 78,5%, in crescita rispetto al 76,4% del 1° semestre 2025.

Il dato complessivo migliora, ma il quadro rimane disomogeneo tra le diverse regioni del Paese.

L’attacco di Iacchetti a Vannacci

Poco prima dell’affondo contro Schillaci, Enzo Iacchetti aveva attaccato anche Roberto Vannacci: “Io vorrei che i pomodori in Puglia, ad agosto, venissero raccolti da quelli che vogliono la remigrazione. E lo stesso le olive. Io vorrei vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all’ora, dandone due al caporalato. E voglio vedere con lui Salvini”.

Il conduttore televisivo ha aggiunto: “Vorrei anche vedere Vannacci asfaltare le strade di notte a 40 gradi, perché io non vedo mai un bianco farlo. Non c’è un bianco che asfalta le strade di notte a 40 gradi. Allora remigrali tutti e poi vai tu a raccogliere i pomodori e ad asfaltare le strade”.

Enzo Iacchetti contro Matteo Salvini

Enzo Iacchetti ne ha avute anche per Matteo Salvini.

Le sue parole: “Vorrei che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti provasse un giorno a salire su un Frecciarossa, in seconda classe, non in executive, dove l’aria condizionata funziona sempre. Deve essere lì quando il treno si ferma tra Parma e Bologna per quattro ore senza aria condizionata, deve stare lì”.

Le parole di Enzo Iacchetti su Giorgia Meloni

Non è mancato, infine, un passaggio su Giorgia Meloni: “Mi piacerebbe sapere cosa risponderà questa signora, questa mamma, tra 20 anni, a sua figlia che leggerà sui libri di storia di 25 mila bambini ammazzati, a volte trucidati, a cui sono state tagliate le gambe. Che leggerà di coloni che spaccano i crocifissi e uccidono le persone. Questa bambina ormai adulta andrà a chiederle: ‘Mamma, ma quell’anno lì non eri il presidente del Consiglio? E perché non hai mai detto un ca..o su queste cose?‘”.

“Io sogno questo momento, peccato che tra 20 anni sarò già all’inferno” ha chiosato Enzo Iacchetti.