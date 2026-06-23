Enzo Iacchetti contro Trump e Giorgia Meloni dopo gli attacchi: "Tra una settimana faranno ancora comunella"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continua a tenere banco nel dibattito pubblico lo strappo diplomatico che si è consumato nei giorni scorsi tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Della vicenda si è parlato anche a “È sempre Cartabianca”, talk show in onda su Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti in studio c’era Enzo Iacchetti che ha definito l’inquilino della Casa Bianca “un bambino viziato”. Il conduttore di Striscia la Notizia non ha però difeso la premier. Anzi ha pronosticato che tra non molto il governo tornerà a essere “cul* e camicia” con l’amministrazione americana guidata dal tycoon.

Enzo Iacchetti punge Donald Trump e Giorgia Meloni

“Trump è solo un bambino viziato, siamo noi che siamo dei coglionaz** che gli crediamo. Scusa se uso un linguaggio di strada, ma la gente parla così, non sta lì ad aggiustare gli aggettivi”, ha esordito Iacchetti.

“Quando Trump si comportava da Trump, il nostro governo e tutti erano contenti. Adesso che fa il Trump con noi, ci indigniamo”, ha aggiunto.

ANSA

“Ma che senso ha indignarsi se tra una settimana siamo ancora cul* e camicia. La gente è stufa di queste cose”, ha concluso il conduttore.

Mauro Corona contro Trump: “Arrogante, è un bambino poco cresciuto”

In studio è intervenuto sulla questione anche lo scrittore Mauro Corona che ha espresso più o meno lo stesso pensiero di Iacchetti sul presidente degli Stati Uniti.

“Trump è un bambino, non si rende conto che è il presidente Usa e l’uomo più forte del mondo”, ha detto Corona.

“Fa il bambino viziato, fa le bizze. Cambia idee e parole. Lui è molto maleducato e arrogante. Quello lì è un bambino poco cresciuto”, ha osservato.

Meloni su Trump: “Politica estera non può essere trattata come Temptation Island”

Nelle scorse ore Meloni, intervistata al ‘Giorno della verità’, è tornata a parlare della situazione con Trump, raccontando di essere stata “sinceramente colpita” dall’atteggiamento assunto dal tycoon nei suoi confronti.

Inoltre la premier ha evidenziato che la politica estera è una materia seria e complessa che non può essere trattata “come se fosse Temptation Island“. “Lo dico per i meme che vedo girare”, ha concluso la presidente del Consiglio.