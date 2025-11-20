Enzo Iacchetti denunciato dall'Ucei, "demonizza Israele e gli ebrei": la svolta politica del "sior Enzino"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Enzo Iacchetti è stato denunciato dall’Ucei, l’Unione delle comunità ebraiche italiane. L’associazione ha reso noto di aver deciso di adire le vie legali “per le sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico”. Il conduttore di Striscia la Notizia, lo scorso settembre, era stato protagonista di una furibonda lite televisiva con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Durante lo scontro erano volati insulti e parolacce. Nelle scorse ore, inoltre, ha dichiarato che “gli israeliani continuano a infierire sui palestinesi”.

L’Ucei denuncia Enzo Iacchetti: “Demonizza il popolo ebraico”

L’Ucei ha fatto sapere che Iacchetti è stato denunciato “per le sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico, ribadendo pregiudizi che per millenni hanno alimentato l’antisemitismo“.

“Speravamo che almeno le parole del Papa fossero prese sul serio. Ci sono temi sui quali lo show non può né iniziare né andare avanti”, ha concluso l’associazione.

La lite tra il conduttore e Eyal Mizrahi

Iacchetti è finito al centro delle polemiche dopo aver discusso in modo acceso nel programma È sempre Cartabianca con Eyal Mizrahi.

In studio si stava discutendo sulla tragica situazione nella Striscia di Gaza. A un certo punto il dialogo si è trasformato in rissa verbale fra Iacchetti e Mizrahi.

Iacchetti, fuori di sé, ha menzionato un recente rapporto Onu, documento in cui Israele viene accusato di genocidio. Nel report si parla di oltre 70mila vittime, di cui circa 20mila bambini, secondo le stime diffuse da organizzazioni internazionali.

Mizrahi ha contestato i dati: “Non 200mila, ma 50mila, e circa la metà erano terroristi“. L’intervento ha mandato su tutte le furie il conduttore di Striscia.

“In questa guerra non c’è contraddittorio perché non è una guerra, c’è un solo esercito”, ha urlato il comico, minacciando più volte di lasciare lo studio.

Mizrahi ha poi attaccato Iacchetti, dandogli del “fascista“. La situazione è ulteriormente degenerata. “Che hai detto str***o. Vengo giù e ti prendo a pugni, lo so che sei qui sotto”, ha gridato il conduttore. La padrona di casa Bianca Berlinguer ha faticato a riportare la calma.

Iacchetti e il voto in Campania: “Votate Fico, non chi è colluso con il genocidio”

Nelle scorse ore Iacchetti è anche finito al centro delle polemiche per aver invitato i campani indirettamente a votare per Roberto Fico alle prossime elezioni regionali e non per il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli.

“Volevo parlare con i miei amici che quella sera lì dei saltimbanchi, non si sono messi a saltare”, ha esordito Iacchetti sui suoi profili social, in riferimento al comizio elettorale in cui i vertici del centrodestra hanno saltellato sul palco accompagnati dal coro “chi non salta comunista è”.

“Perché sta tutto in mano a voi adesso – ha aggiunto il conduttore -. Mi ha fatto molto ridere, come credo abbia fatto ridere tutto il mondo, il fatto che Masha e Orso si sono messi a saltare, che Masha sembrava che ballasse Maracaibo perché non era ancora convinta di fare il salto. Invece Orso addirittura saltava con i pugni sul petto, forse aveva paura di perdere il telefonino o il borsellino con i soldi”.

“Ho trovato veramente che siamo arrivati al livello sotto zero, al livello di dignità politica umana. Di tutta questa gente che non riconosce nulla, che non riconosce il diritto internazionale, che non riconosce l’Onu, che ormai non fa più niente, che sta in silenzio, che si è riappacificato col mondo con la scusa che Trump ha fatto una tregua o una pace che non esiste… “.

Iacchetti ha quindi invitato i campani ad andare a votare, lanciando un’altra stoccata al centrodestra: “Pensateci a queste cose e andateci a votare perché è importante che i saltimbanchi facciano i saltimbanchi e non i politici”.

“E che magari – ha aggiunto il comico – si continui a pensare alla questione di Israele perché gli israeliani continuano ancora a infierire sui palestinesi nonostante questa ‘tregua’ che sembra che abbia calmato tutto. C’è stata la strage dei giornalisti… naturalmente la strage dei giornalisti fa sì che noi non possiamo capire quali sono i feed, i crimini nascosti”.

“I saltimbanchi saltano gioiosi di essere collusi con questo genocidio. Che schifo. Che merd*”, ha concluso Iacchetti.