Enzo Iacchetti denunciato per odio razziale, lo sfogo: "In Africa ho aperto 100 pozzi e 2 scuole"

Ospite del podcast One more time, Enzo Iacchetti si è difeso dalle accuse di antisemitismo legate alle sue posizioni sul conflitto Israele–Palestina, rivelando di essere stato denunciato per odio razziale. Il conduttore ha rivendicato il proprio impegno umanitario in Africa e ha criticato duramente chi lo ha denunciato, ribadendo di agire per umanità, non per odio.

Enzo Iacchetti, lo sfogo nel podcast dopo le accuse

Enzo Iacchetti è stato recentemente ospite a One more time, il podcast a cura di Luca Casadei, e ha avuto modo di difendersi dalle accuse che lo hanno coinvolto.

Il conduttore, infatti, a causa dei suoi interventi e delle sue nette posizioni in merito al conflitto Israele–Palestina, è stato a più riprese accusato di antisemitismo.

Dopo il suo intervento a È sempre Cartabianca è addirittura arrivata una denuncia.

“Sono stato denunciato per odio razziale”, ha raccontato Iacchetti nel suo sfogo ai microfoni di Casadei.

Il conduttore a Casadei: “In Africa ho aperto 100 pozzi e 2 scuole”

Enzo Iacchetti ha inoltre rivelato a Luca Casadei un retroscena non noto, che riguarda il suo intervento in Africa.

“Io ho aperto 100 pozzi in Africa, è la prima volta che lo dico, 100 pozzi in un villaggio Masai e due scuole, senza dirlo mai a nessuno”, ha svelato il conduttore.

“Io sono uno che istiga all’odio razziale? Io ho fatto tutto coi miei soldi perché li ritenevo in abbondanza. Questi non potranno mai vincere contro di me”, ha poi proseguito.

La critica a chi ha denunciato

Il conduttore ha inoltre criticato gli autori della denuncia per odio razziale ai suoi danni.

“Quelli che mi hanno denunciato sono molto più violenti di me”, ha commentato Enzo Iacchetti. “Io non sono violento, io sono un essere umano, che anche se vede un sionista per strada che ha avuto un incidente in macchina, lo raccoglie e lo porta in un ospedale, perché non è una questione di razza, è una questione di umanità”.