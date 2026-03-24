Enzo Iacchetti deride Italo Bocchino per il pronostico sulla vittoria del Sì al Referendum: "Figura di m****"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Enzo Iacchetti ha deriso apertamente Italo Bocchino su Instagram per i suoi pronostici errati sul Referendum, definendo la sua previsione una “figura di m****” dopo la vittoria del No al 53,7%. Bocchino ha ammesso l’errore parlando di fake news, mentre Iacchetti ha celebrato il risultato ma ha scelto di mantenere i commenti chiusi sui social per proteggersi dagli attacchi degli haters.

Enzo Iacchetti sbeffeggia Italo Bocchino per il flop dei sondaggi

Il verdetto del Referendum sulla Giustizia 2026 non ha solo ridisegnato i pesi politici del Paese, ma ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica sui social network. Con un’affluenza record del 58,93%, il No ha trionfato con il 53,7% delle preferenze, lasciando il Sì al 46,2% e ribaltando i pronostici della vigilia che vedevano un testa a testa molto più serrato.

Tra i protagonisti di questa “resa dei conti” digitale spicca Enzo Iacchetti, che ha deciso di festeggiare il risultato prendendo di mira uno dei volti più esposti del fronte opposto, Italo Bocchino.

Il “mea culpa” pubblicato da Italo Bocchino dopo il Referendum: il giornalista è stato deriso in un video da Enzo Iacchetti

L’attore e storico conduttore di Striscia la Notizia non ha usato giri di parole e, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha finto un pianto ironico, dichiarandosi “addolorato” per la sorte di Italo Bocchino, che aveva ipotizzato una vittoria del Sì con uno scarto netto, tra i 5 e i 15 punti. “Che figura di m****”, ha detto Iacchetti nel filmato.

Il Referendum di Enzo Iacchetti: dalla Carmen per il No allo scontro social

L’impegno del comico in questa consultazione elettorale non è stato un fulmine a ciel sereno. Già tre giorni prima dell’apertura dei seggi, Iacchetti aveva manifestato apertamente la sua posizione con una parodia dell’Habanera dalla Carmen di Bizet, trasformata in un inno ritmato dal claim “Io voto No”.

Mostrando cartelli arancioni e invitando i suoi follower alla partecipazione, l’attore aveva preparato il terreno per la reazione post-voto.

Ma, nonostante il successo della sua fazione, che ha visto il No prevalere in ben 17 regioni su 20, Iacchetti ha preferito comunque tutelarsi.

Difatti, se si cerca di interagire con il post di Iacchetti, si noterà che la funzione dei commenti è stata disattivata.

Una politica che l’ex conduttore di Striscia la Notizia sta applicando sistematicamente a quasi tutti i suoi contenuti recenti, soprattutto a seguito delle pesanti minacce e degli attacchi ricevuti negli ultimi mesi per le sue posizioni politiche.

Il mea culpa di Italo Bocchino

Dall’altra parte, lo stesso Italo Bocchino ha dovuto fare i conti con il risultato del Referendum e con le sue parole.

In un video pubblicato sul suo profilo X, il giornalista ha ammesso che le sue previsioni erano “sbagliatissime”, pur tentando di fornire una spiegazione politica alla sconfitta.

Secondo Bocchino, la vittoria del No sarebbe stata agevolata da una presunta “bugia” circolata abilmente sul web, capace di convincere gli elettori che la riforma avrebbe sottomesso la magistratura al potere esecutivo.

Nonostante il tentativo di giustificazione, il dato di fatto resta una mappa dell’Italia quasi interamente colorata di rosso, con record di bocciature in Campania e Sicilia e un centrodestra impegnato ad analizzare le macerie di una riforma caduta nelle sue stesse roccaforti.