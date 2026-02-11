Enzo Iacchetti diffida Meta per i contenuti "offensivi e falsi" su Facebook, alcuni lo accostano al nazismo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Arriva la diffida di Enzo Iacchetti a Meta: il presentatore e comico ha chiesto la rimozione immediata di contenuti pubblicati su Facebook ritenuti “offensivi e falsi”, tra post e fotomontaggi che ne usurperebbero l’immagine e, in alcuni casi, lo accosterebbero al nazismo. Nella diffida chiede anche misure anti-reiterazione e annuncia querela contro gli autori.

Diffida a Meta per i contenuti su Facebook: l’azione di Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti ha deciso di passare alle vie formali contro una serie di contenuti circolati su Facebook che, a suo giudizio, non rientrano nella critica legittima ma in una campagna di denigrazione.

Attraverso i propri legali, il conduttore ha inviato una diffida a Meta Platforms chiedendo la rimozione “immediata” di post e immagini definiti “gravemente e gratuitamente offensivi”, oltre che “falsi”, con un utilizzo ritenuto usurpativo della sua immagine e con toni che, secondo la diffida, arriverebbero a istigare all’odio.

La richiesta non si limita alla cancellazione dei singoli contenuti: nella diffida si chiede anche l’adozione di misure idonee a impedirne la reiterazione. In caso contrario, viene preannunciato il ricorso ad azioni in sede giudiziaria, anche d’urgenza, per il risarcimento dei danni che Iacchetti ritiene di aver subito sul piano dell’onore, della reputazione e della “serenità e libertà morale”.

Cosa contesta Iacchetti

Nel mirino sono finiti post provenienti da profili diversi, descritti come composti da testi “calunniosi e mendaci” e da fotomontaggi ritenuti diffamatori. Tra gli elementi più pesanti citati nella documentazione legale ci sarebbero rappresentazioni che accostano Iacchetti all’ideologia nazista.

In alcuni casi verrebbe raffigurato con baffi che richiamano l’iconografia di Adolf Hitler; in altri, sarebbe mostrato in contesti ostili all’Italia, con l’intento (secondo la contestazione) di mistificare e denigrare la sua immagine pubblica.

Iacchetti, sostengono i legali, ha sempre accettato “il confronto” e anche “le critiche più aspre”, ma qui si sarebbe oltrepassata la soglia della libertà di espressione, trasformando la critica in “accuse volgari, mortificanti e basate su deliberata mistificazione”.

Dalla diffida alla querela: le prossime mosse

Alla diffida a Meta, Iacchetti affianca una seconda mossa: l’annuncio di una denuncia-querela contro gli autori dei post ritenuti offensivi e diffamatori, con l’ipotesi di diffamazione aggravata e con la possibilità che emergano ulteriori reati nel corso degli accertamenti, con l’obiettivo dichiarato di tutelare la propria immagine e, allo stesso tempo, contrastare l’uso distorto dei social come veicolo di odio e disinformazione.

La vicenda arriva a pochi giorni di distanza da un’altra presa di posizione pubblica del conduttore, che a inizio febbraio, in un’intervista, aveva raccontato di una pioggia di insulti ricevuti in redazione e di un clima di ostilità maturato dopo polemiche televisive dei mesi precedenti.

Ora, però, il fronte si sposta sul piano legale. Con la diffida a Meta e l’attenzione puntata su Facebook, Iacchetti chiede la rimozione dei contenuti e prepara l’azione contro chi li avrebbe creati e diffusi.