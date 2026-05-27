Enzo Iacchetti paragona Giorgia Meloni a Masha e "candida" la Flotilla al premio Nobel per la Pace

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Ospite di Bianca Berlinguer nella trasmissione di approfondimento È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti ha paragonato la premier Giorgia Meloni a Masha, personaggio del noto cartone animato Masha e Orso. L’attore e comico dimostra poi il proprio sostegno agli attivisti della Flotilla “che rischiano la vita per un’ideale” e propone per loro il premio Nobel per la Pace.

La proposta di premio Nobel per la Pace alla Flotilla

Nella puntata di martedì 26 maggio di È sempre Cartabianca (qui i dati Auditel) è stato ospite il direttore di Libero Mario Sechi, che ha definito gli attivisti della Flotilla “fiancheggiatori di Hamas”.

Parole che sono rimaste impresse a Enzo Iacchetti, arrivato in studio poco dopo il giornalista. Quella di Sechi, a Iacchetti appare come “una dichiarazione disumana”.

ANSA

In netto disaccordo con il direttore, Iacchetti si è dichiarato a favore della missione della Global Sumud Flotilla, che fa “ciò che dovrebbe fare la politica”.

“I ragazzi sulla Flotilla partono rischiando la loro vita per dimostrare al mondo che c’è un dramma terrificante” afferma.

E la proposta è chiara: “Lo vogliamo dare il premio Nobel per la Pace alla Flotilla? A questa gente che rischia la vita per un’ideale”.

Giorgia Meloni? “Per me è Masha”

Il discorso si sposta in seguito sulla politica nazionale e, ancora una volta, Enzo Iacchetti paragona la Presidente del Consiglio alla protagonista del cartone animato Masha e Orso.

“Per me Meloni assomiglia a Masha. – scherza il comico – A Masha che ha gli occhioni ed è una bambina che gira in continuazione e rompe i co**ioni dalla mattina alla sera”.

L’ironia su Giorgia Meloni si allarga all’intero esecutivo: “La poverina (Meloni appunto, ndr) non rompe neanche le scatole, passa le giornate a difendere le str***ate che dice il suo Governo. D’altronde, Tajani e Salvini li ha messi lei lì…”

Gli strali politici di Enzo Iacchetti

La satira di Enzo Iacchetti non risparmia nessuno e dalla maggioranza si sposta all’opposizione: “In politica ci sono comici e attori migliori di noi, dicono delle cose surreali”.

Qualcuno si salva: “Ci sono delle brave persone. Conte è una brava persone, Schlein è una brava persona”. Carlo Calenda, al contrario, per Iacchetti “è una banderuola. Gente che va dove c’è una poltrona ancora calda”.

Nella stessa risma del leader di Azione, il comico pone Matteo Renzi che “sta a fare la rivoluzione da solo. Sembra un parlamentare di sinistra. Forse fa uso di stupefacenti… non è mai stato così”.

Il comico contro la guerra in Palestina

Già da tempo Enzo Iacchetti non manca di palesare la propria avversione verso l’attacco perpetrato dallo Stato di Israele in Palestina.

Nella stessa trasmissione È sempre Cartabianca, nel settembre 2025, aveva definito ciò che è in corso a Gaza come “una strage di bambini” contestando le dichiarazioni di Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione Amici di Israele.

Le parole di Iacchetti gli valsero una querela da parte dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con l’accusa di diffondere pregiudizi e aver “demonizzato Israele e il popolo ebraico”.