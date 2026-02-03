Enzo Iacchetti, pioggia di insulti a Striscia dopo È sempre Cartabianca: "La sinistra non si è fatta sentire"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo cinque mesi dallo scontro in tv con Eyal Mizrahi, Enzo Iacchetti ha rivelato di aver ricevuto diversi insulti, recapitati alla redazione di Striscia La Notizia. Inoltre, il conduttore ha, anche, spiegato che in quel contesto la sinistra non è intervenuta a sostenerlo nemmeno con un messaggio di solidarietà. Questo è uno dei motivi che lo spinge a non scendere in campo.

Cosa aveva detto Enzo Iacchetti su Gaza

Era il 16 settembre 2025, quando Enzo Iacchetti era stato chiamato come ospite della puntata di È sempre Cartabianca, argomento la guerra a Gaza.

Il video della sua lite con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, divenne virale per i toni utilizzati.

Lo scontro si accese dopo che il presidente della Federazione Amici di Israele accusò Enzo Iacchetti di essere un fascista.

Il conduttore sosteneva che non ci fosse in atto una guerra perché “c’è solo un esercito. Nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi”.

La reazione fu immediata e rabbiosa con tanto di minaccia: “Ti prendo a pugni”.

Il giorno dopo, Enzo Iacchetti usò i social per spiegare che non si era pentito di quanto detto perché aveva davanti un provocatore bugiardo.

Gli insulti ricevuti a Striscia La Notizia

In un’intervista a La Stampa, Enzo Iacchetti è tornato a parlare della lite con Eyal Mizrahi.

Il conduttore di Striscia la Notizia ha spiegato che non poteva fare a meno di difendere le migliaia di bambini uccisi a Gaza.

La richiesta “definisca bambini” ha fatto perdere la pazienza al comico che ha ammesso di essere “tornato il giovane testa calda degli anni 70”.

Infine, ha spiegato che non avrebbe mai aspettato sotto casa Eyal Mzrahi, così come disse durante lo scontro in tv.

Enzo Iacchetti ha, inoltre, rivelato che “quest’anno la redazione di Striscia è stata sommersa da centinaia di messaggi di insulti su di me”.

Per il comico e conduttore, Striscia dà fastidio ed è stato preso di mira il più debole.

La possibile discesa in campo di Enzo Iacchetti

Nel corso dell’intervista, Enzo Iacchetti ha anche negato un possibile impegno in politica.

Oltre ad un tour fino al 2029, l’attore e conduttore ha spiegato che uno dei motivi che lo spinge a non pensare ad una discesa in campo è anche la reazione della sinistra dopo la lite avvenuta in tv.

“Non si è mai fatta sentire: nessuno mi ha scritto un messaggio di solidarietà dopo la puntata a Cartabianca”, ha spiegato.

Enzo Iacchetti ha, poi, ampliato il discorso ad un concetto più generale sul totalitarismo.

“Se non siamo solidali lasceremo lo spazio solo ai dittatori”, ha concluso il conduttore, impegnato nelle puntate serali del nuovo format del tg satirico.