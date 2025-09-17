Enzo Iacchetti rilancia dopo il video dello scontro con Eyal Mizrahi, "avevo davanti un bugiardo ignorante"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Enzo Iacchetti torna sul dibattito avvenuto durante la puntata di È sempre Cartabianca con Eyal Mizrahi. Dichiara che rifarebbe tutto allo stesso modo, utilizzando lo stesso tono. Infine ha ringraziato per tutto l’amore ricevuto dopo i fatti accaduti in televisione.

Enzo Iacchetti torna sullo scontro

Oggi su Instagram non si parla d’altro. Ne è consapevole anche Enzo Iacchetti, che pubblica un video nel quale aggiunge qualche dettaglio in più rispetto allo scontro televisivo con Eyal Mizrahi.

“Ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare Cartabianca stasera, direi esattamente, in quel modo, tutte le parole che ho detto. Dalla prima all’ultima”.

Poi aggiunge, rivolgendosi a chi lo segue e gli ha espresso vicinanza: “Vi voglio bene”.

Like e commenti da Striscia la Notizia

Enzo Iacchetti ha ricevuto moltissima vicinanza nelle ultime ore. Numerosi i commenti non solo sotto il suo post, ma anche sulle pagine che hanno ricondiviso la notizia, nei quali il pubblico si schiera dalla sua parte. “Hai dato voce all’opinione di tutti”, scrive un utente.

Tra i like e i commenti anche vip e personaggi pubblici. Jimmy Ghione scrive: “Ti si ama, fratello mio”. Dal mondo di Striscia la Notizia arriva il commento di Luca Abete: “Forza Enzino”. Anche l’attrice Sara Zanier scrive: “Hai parlato senza retorica e senza le smielate accortezze televisive che non si sopportano più, soprattutto quando è in atto un qualcosa di disumano”.

Leonardo Pieraccioni compare nelle storie di Iacchetti, che lo condivide dopo essere stato taggato. L’attore ha scritto: “Ieri sera dopo la richiesta provocatoria ‘definisci bambino’, il mio amico Enzo Iacchetti ha avuto un’incazzatura di cuore, col cuore, è arrivata al cuore di tutti”.

Cosa è accaduto a È sempre Cartabianca

Per capire cosa è successo durante la puntata di È sempre Cartabianca facciamo un passo indietro. Enzo Iacchetti si è scontrato con il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi.

Quest’ultimo è stato definito da Iacchetti come un falso, bugiardo e provocatore. Di fronte a quanto sta accadendo in Palestina, Mizrahi ha infatti parlato di tragedia “non voluta da Israele”, ma di una guerra portata avanti da organizzazioni terroristiche che si nascondono tra i civili. Ha poi messo in dubbio la definizione di “bambino” utilizzata da Iacchetti e più volte gli ha detto che non sapeva di cosa stesse parlando. Infine lo ha definito “fascista“.

Enzo Iacchetti, che da tempo si occupa di raccontare quanto avviene in Palestina anche con preparazione sul tema, ha reagito con durezza all’utilizzo del termine “fascista” nei suoi confronti. Ha ricordato che una guerra esiste solo tra due eserciti e, dopo l’accusa, ha alzato i toni rispondendo con l’insulto “str**zo”.