Enzo Iacchetti "rinuncia" a Sanremo e si offre a Carlo Conti per Tale e Quale Show con un "buon cachet"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Enzo Iacchetti è tornato a parlare di Sanremo e di una sua eventuale partecipazione alla kermesse presentata da Carlo Conti. Come nelle altre edizioni, il comico ha rivelato che non parteciperà alla gara canora ma che potrebbe essere nel cast della prossima edizione di “Tale e Quale Show” a patto che – scherza Iacchetti – il presentatore toscano gli dia un buon cachet.

Enzo Iacchetti a Sanremo?

Tra ricordi, battute divertenti e momenti emozionanti, Enzo Iacchetti si è raccontato a Caterina Balivo in una lunga e intima intervista. Dall’infanzia agli inizi della sua carriera, il comico ha ripercorso alcuni momenti della sua vita, della sua famiglia, del passato e del futuro.

E ha trovato modo anche di confermare che non sarà presente al prossimo Festival di Sanremo ma che potrebbe esserci, invece, per “Tale e Quale Show”, il programma di Carlo Conti in cui volti noti della televisione reinterpretano le performance dei cantanti più in voga del panorama musicale italiano e internazionale.

IPA

Enzo Iacchetti

Il rapporto con Carlo Conti e il prossimo Tale e Quale Show

Enzo Iacchetti è stato ospite de “La volta buona” nella puntata di mercoledì 12 novembre. Lo storico conduttore di “Striscia La Notizia” è tornato sul suo difficile rapporto col Festival di Sanremo: aveva raccontato infatti di essere stato rifiutato quattro volte dalla kermesse canora e, anche nella prossima edizione, non sarà presente sul palco dell’Ariston.

Rispondendo alla domanda su un suo eventuale nuovo tentativo di partecipare, ha risposto così: “No, no. Basta. Non è più tempo che io vada a Sanremo anche se canto molto bene”. Della questione si era tornati a parlare a “Domenica In” dove Mara Venier aveva mostrato un messaggio di Carlo Conti nel quale lui stesso apriva a questa possibilità. “Enzino vuol fare Sanremo? Le iscrizioni sono aperte, se hai qualcosina…Manda pure”, si leggeva. “Carlo è stato gentilissimo a scrivermi, ma è stato costretto da Mara”, ha rivelato Iacchetti, chiudendo qui la questione.

I buoni rapporti tra Iacchetti e Conti però potrebbero portare a una partecipazione del comico a “Tale e Quale Show”. “Sono cinque anni che mi corteggia per farlo e per farmi i cantautori visto che io sono appassionato e so fare anche bene le imitazioni. Anche quest’anno mi aveva chiamato ma io ero indeciso se aspettare di fare le mie cose a Mediaset oppure no, quindi ho rifiutato per quella volta. Però ora prometto che l’anno prossimo andrò a farlo. Quindi Sanremo no, ma Carlino, se c’è un buon cachet, vengo l’anno prossimo a Tale e quale!”, ha chiosato tra il serio e il faceto.

Gli inizi del comico e il rapporto col padre

Nella lunga e intensa intervista Enzo Iacchetti ha presentato il suo libro “25 minuti di felicità –Senza mai perdere la malinconia” e parlato della sua carriera, dei suoi inizi, del suo amore per la musica e della famiglia. Fin da ragazzo aveva provato a sfondare in questo mondo, una scelta e una passione mai del tutto sostenute dai suoi genitori, soprattutto dal padre con cui ha avuto un rapporto complicato e che è mancato a 57 anni quando lui ne aveva 22.

“Con mio papà era meglio che non parlassi di nulla che riguardava lo spettacolo, la musica, il cabaret. Era contrario alle mie ambizioni di figlio, nemico delle mie intenzioni giovanili. Non ci siamo mai parlati o, meglio, ci siamo parlati ma sempre di altre cose. Lui voleva che io studiassi e io non studiavo. Io volevo studiare musica, ma lui pensava fosse costoso. Eravamo sempre in conflitto. Era un uomo all’antica che lottava per avere una famiglia che stesse bene. Veniva dalla strada, faceva il ciabattino. Con fatica, è riuscito a darci una vita di grande dignità. Forse avrebbe voluto una mano. Mi è solo dispiaciuto che non abbia mai voluto venire a vedermi. Non condivideva i miei sogni, però oggi vorrei sapere cosa pensa, se è orgoglioso di me. Mia mamma veniva di nascosto ai miei spettacoli, all’oratorio per esempio, poi andava via perché non voleva che lui sapesse che era venuta a sentirmi. Lui invece non è mai venuto”, ha spiegato.

Infine, Enzo Iacchetti ha parlato del rapporto che ha lui con suo figlio Martino, completamente diverso con quello che ha avuto con suo padre. E ha rivelato che tra pochi mesi diventerà nonno. “All’inizio non vedevo di buon occhio questa cosa, mi faceva sentire vecchio. Pensavo che il piccolo avrebbe potuto chiamarmi zio, Enzo, ma non nonno. Non mi piaceva come termine. Poi però vedo mia nuora con il pancione, che lo accarezza e penso alla bimba che nascerà. Allora penso che valga la pena essere nonno in queste vite che sono così brevi”.