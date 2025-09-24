Enzo Iacchetti torna in tv dopo le minacce di morte, "uno mi ha dato l'appuntamento con l'orario"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il 23 settembre Enzo Iacchetti è tornato ospite a È sempre Cartabianca dopo la burrascosa puntata della settimana precedente che lo aveva visto protagonista di un durissimo scontro con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. L’attore e conduttore ha voluto chiarire la sua posizione, respingendo le accuse di istigazione alla violenza e raccontando di aver ricevuto numerose minacce di morte.

Enzo Iacchetti torna in tv

“Non mi aspettavo di diventare il primo degli opinionisti – ha spiegato Iacchetti – non mi aspettavo tutto questo clamore. Io non sono un violento, non uccido nemmeno le mosche quando vanno sull’anguria d’estate. C’è stato un errore: il mio atto di pancia è stato scambiato come un invito a fare a pugni, ma non sarei mai sceso a toccare un capello a quel signore”.

Il comico ha raccontato che il suo volto e le sue frasi sono finite persino sui cartelli delle manifestazioni pro-Palestina.

“Quando parlo non penso ai social, perché i social non li ho mai vissuti. Se devo usare il cellulare lo uso per telefonare o al massimo per fare una foto. Non potevo immaginare che a Milano, Roma o Bologna ci fossero i miei manifesti”.

Le minacce di morte

Accanto alla solidarietà ricevuta per strada e sui social, Iacchetti ha denunciato anche il rovescio della medaglia: insulti e minacce.

“In centinaia mi scrivono ‘fai il comico e non rompere i c…’. Quelli sono degli imbecilli. Poi uno mi ha persino dato l’orario in cui sarebbe venuto a uccidermi, alle 18.30. Non mi sono spaventato, l’ho aspettato con un bicchiere di Prosecco pronto a parlargli. Ma la polizia postale è stata informata: su queste cose non si scherza”.

La frase “definisci bambino”

Lo scontro con Mizrahi era nato dalla frase “definisci bambino”, pronunciata dal presidente degli Amici di Israele durante il dibattito su Gaza.

“Quando uno mi dice così – ha spiegato Iacchetti – non si può rispondere diplomaticamente. Ci può essere contraddittorio in un incidente stradale tra due automobilisti, ma non quando c’è un genocidio riconosciuto da tutti”.

Le ripercussioni lavorative delle parole su Gaza

L’attore ha confessato che le sue prese di posizione hanno avuto ripercussioni anche sul lavoro: “Ho contratti teatrali fino al 2028, ma sto perdendo parecchie serate e spettacoli. Molti non mi chiamano più per paura che io lanci frecciate durante lo show”.

Nessun ripensamento però sulla sua posizione: “Il mio è stato un atto di supplenza morale perché chi dovrebbe parlare tace. Io non dormo la notte, ho pena di questa gente. Non avrei mai picchiato Mizrahi, ma ha detto cose talmente gravi che mi sono scaldato. La rabbia che ho manifestato è sintomo di una ferita grande”.