Epatite A a Napoli, salgono i contagi e Matteo Bassetti ricorda sintomi e cosa non mangiare: "Sì al vaccino"
Dopo l’aumento esponenziale dei casi di epatite A a Napoli e dintorni, il virologo Matteo Bassetti consiglia di vaccinarsi
Sono più di 100 i casi di epatite A registrati negli ospedali di Napoli e Ischia dall’inizio del 2026, con circa 50 ricoveri. Si tratta di una media 10 volte superiore a quella dell’ultimo decennio, 41 volte maggiore di quella degli ultimi 3 anni. Di fronte a un focolaio di tale entità, il virologo Matteo Bassetti invita tutti alla vaccinazione e offre consigli per limitare i contagi.
- I consigli di Matteo Bassetti
- Focolaio di epatite A a Napoli
- Quali sono i sintomi e come evitare il contagio
- Il Comune vieta i frutti di mare
I consigli di Matteo Bassetti
Il direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti continua la propria attività divulgativa sui social.
Stavolta l’infettivologo parla di epatite A, i cui casi sono in vertiginoso aumento nella provincia di Napoli.
Quella che si sta diffondendo in Campania, spiega Bassetti, è l’epatite di tipo “alimentare, che si trasmette per via oro-fecale, dunque attraverso acqua o cibi contaminati”.
Attenzione, dunque, a ciò che si mangia. “Evitate di consumare pesce crudo, – avverte Bassetti – in questo periodo il pesce va cotto”.
Infine, il dottore consiglia a tutti di “vaccinarsi contro l’epatite A. Il vaccino evita ogni tipo di problema e di contagio”.
Focolaio di epatite A a Napoli
Da gennaio a marzo 2026, la Asl di Napoli ha registrato 84 casi di epatite da virus A. Cui si aggiungono i 14 casi delle ultime 24 ore e altri 10 a Foro Ischia.
Sono 50 i pazienti ricoverati al Cotugno, il centro di riferimento per le malattie infettive in Campania, con sede nel capoluogo.
I dati del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro sono allarmanti perché 10 volte superiori alla media degli ultimi 10 anni.
Tuttavia, le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità e il ricovero si è reso necessario solo in casi di persone già debilitate.
Quali sono i sintomi e come evitare il contagio
I principali sintomi dell’epatite A, causata da un virus a Rna che colpisce il fegato, sono nausea, vomito, diarrea, ittero, febbre e dolore addominale.
I sintomi non compaiono subito dopo il contagio, ma si presentano nelle settimane successive e, tra i bambini, il virus è spesso asintomatico.
L’epatite A si trasmette per via oro-fecale, ingerendo acqua o cibo contaminati dalle feci di un soggetto infetto; tramite il rapporto sessuale o il consumo di cibi crudi.
Tra i casi più comuni, il consumo di molluschi allevati in acque contaminate da scarichi fognari.
Il Comune vieta i frutti di mare
Il Comune di Napoli si è messo in azione per evitare il diffondersi dei contagi e contenere i casi di epatite A: diffusa un’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi.
L’ordinanza vieta la vendita di frutti di mare crudi nei ristoranti e nei chioschi e raccomanda ai cittadini di non consumare pesce crudo in casa.
In caso di violazione, previste multe dai 2.000 ai 20.000 euro. Tali misure resteranno in vigore fino a una nuova valutazione da parte delle autorità sanitarie cittadine.