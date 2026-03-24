Epatite A da Napoli a Latina, Matteo Bassetti consiglia di "evitare frutti di mare crudi e vaccinarsi"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’infettivologo Matteo Bassetti è tornato a parlare dell’aumento di casi di Epatite A, che da Napoli sono arrivati anche in provincia di Latina. In un video pubblicato su Facebook, Bassetti ha sottolineato l’importanza della prevenzione, ricordando la necessità di evitare di consumare frutti di mare crudi o poco cotti. Al momento in Campania si registrano circa 70 casi, mentre in provincia di Latina le persone infette sono almeno 24.

Epatite A a Napoli, il commento di Matteo Bassetti

Nel video pubblicato su Facebook, Matteo Bassetti è partito proprio dai 24 casi di Epatite A registrati in provincia di Latina. “In quelle aree dobbiamo evitare di consumare frutti di mare crudi perché c’è il rischio di contagiarsi”, ha detto Bassetti.

Nello stesso video, l’infettivologo ha poi invitato la popolazione a vaccinarsi contro l’Epatite A, ricordando quanto fatto, con successo, dalla Puglia.

ANSA

Bassetti: “Non consumare i frutti di mare crudi”

“La prevenzione è fondamentale e dobbiamo dare un messaggio chiaro – ha detto Bassetti – non consumare frutti di mare crudi in quelle aree. Nessuno sta dicendo che non si devono consumare, ma non bisogna mangiarli crudi”.

Ospite di Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, Bassetti ha detto che “nel 2026 avere 200 casi di Epatite A non è degno di un Paese evoluto” perché “esiste una vaccinazione per la popolazione” quindi “bisogna fare di più dal punto di vista della prevenzione”.

“Rimango sconcertato che tra i contagiati ci siano anche dei bambini, ciò significa che siamo molto indietro dal punto di vista della cultura della prevenzione”, ha aggiunto Matteo Bassetti.

Epatite A, il caso virtuoso della Puglia evocato da Bassetti

Nel suo intervento Matteo Bassetti ha fatto riferimento all’esempio virtuoso della Puglia, dove l’amministrazione regionale, alla luce dell’elevato consumo di frutti di mare crudi, ha varato da anni una campagna di vaccinazione contro l’Epatite A.

Come ha spiegato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, intervistato da Repubblica, in Puglia la situazione è sotto controllo da anni grazie principalmente alla campagna vaccinale iniziata dal 1998.

“Gli adulti sono spesso già immunizzati perché il virus circolava molto negli anni ’90, mentre i più giovani sono stati vaccinati”, ha detto Lopalco. La vaccinazione, in Puglia, non è obbligatoria ma c’è una buona adesione perché l’Epatite A è ben conosciuta. Secondo l’epidemiologo, visto l’elevato numero di casi è difficile pensare che il focolaio in Campania possa essere partito da una sola partita di frutti di mare contaminata.