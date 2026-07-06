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Epatite A dopo la cena al ristorante di Milano, Angelo Mazzone ricoverato in ospedale: "Spero di guarire"

Angelo Mazzone di "Milano Segreta" ha raccontato di aver contratto l'Epatite A in una cena in un ristorante eritreo

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simone gervasio

Simone Gervasio

GIORNALISTA

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ha contratto l’Epatite A dopo una cena in un ristorante di Milano: la storia di Angelo Mazzone, ideatore della nota pagina social “Milano Segreta”, che è stato costretto al ricovero in ospedale. “Spero di guarire”, ha raccontato lo stesso Mazzone che ha identificato in un pasto in un locale eritreo il momento in cui si è ammalato.

Epatite A dopo una cena in un ristorante a Milano

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Angelo Mazzone ha raccontato la sua disavventura e i giorni di grande paura che ha vissuto prima e dopo la diagnosi che ha confermato che si era ammalato di Epatite A.

Dopo una sensazione di grande spossatezza con condizioni che non riuscivano a migliorare, Mazzone è andato al Pronto Soccorso e qui i medici hanno riscontrato la malattia e lo hanno subito ricoverato.

La storia di Angelo Mazzone

“Ho iniziato ad avere nausea, prima leggera, poi sempre più forte. Dopo un po’ ho fatto le analisi e ho scoperto di aver contratto l’Epatite A. Sono dovuto andare al Pronto Soccorso. La bilirubina era altissima. Mi sono spaventato: avevo gli occhi gialli. La pelle color Simpson. La nausea aumentava e mi girava la testa. Ero preoccupato. Al Policlinico di Milano mi hanno ricoverato subito”, ricorda il fondatore della pagina social “Milano Segreta”, creata nel 2014 e che ancora oggi racconta agli oltre 90mila follower le curiosità del capoluogo lombardo.

La degenza di Mazzone è durata cinque giorni, poi il ritorno a casa. “Quando la bilirubina si è ristabilita, mi hanno dimesso. Per l’Epatite A non c’è una cura. L’unico modo per stare meglio è riposo e idratazione. Spero di guarire entro un paio di mesi. Ora cerco di stare più̀ attento rispetto a prima. Al momento mi astengo dalla vita sessuale. Finché i valori non rientreranno totalmente nella norma, preferisco rinunciare per non trasmettere l’infezione”, dice. Inoltre, consiglia di vaccinarsi: “Io credevo di esserlo perché pensavo che l’Epatite A rientrasse nel piano vaccinale obbligatorio, invece no”.

Per quanto riguarda, poi, il momento in cui si è ammalato, indica un pasto preciso: “Due settimane prima avevo cenato in un ristorante eritreo a Milano. Avevo mangiato degli involtini con verdure crude, mai assaggiate fino ad allora. Magari quelle verdure sono state conservate male. L’ospedale mi ha detto che avrebbero mandato i Nas”, chiosa.

Sintomi, contagio e vaccino, tutto sulla malattia

Come spiega Humanitas.it, l’Epatite A è un’infezione epatica contagiosa causata dal virus HAV, uno dei virus che causano infiammazione e che possono compromettere le funzioni del fegato.

Il virus dell’epatite A si diffonde principalmente attraverso la materia fecale. Altre modalità di contagio possono essere:

  • Manipolazione di cibo da parte di persone infettate, che non si siano lavate con cura le mani dopo essere andate in bagno.
  • Contaminazione dell’acqua da bere per mezzo di quantità, anche minime, di virus.
  • Ingestione di frutti di mare o pesce contaminato dallo scarico delle fognature.
  • Contatto sessuale, o comunque situazioni di promiscuità con persone infette (anche asintomatiche).

I sintomi della malattia si manifestano dopo alcune settimane dall’infezione e sono:

  • Affaticamento
  • Nausea, vomito e perdita di appetito
  • Dolori e disagio addominale, specialmente nell’area del fegato.
  • Ingiallimento di occhi e pelle (ittero)
  • Urine di colore scuro
  • Febbre leggera e dolori muscolari

Nella grande maggioranza dei casi, la patologia recede spontaneamente in un paio di mesi. Per prevenirla, c’è un vaccino somministrato in due dosi, sicuro con un’efficacia del 95-100%.

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