Epatite A dopo la cena al ristorante di Milano, Angelo Mazzone ricoverato in ospedale: "Spero di guarire"
Angelo Mazzone di "Milano Segreta" ha raccontato di aver contratto l'Epatite A in una cena in un ristorante eritreo
Ha contratto l’Epatite A dopo una cena in un ristorante di Milano: la storia di Angelo Mazzone, ideatore della nota pagina social “Milano Segreta”, che è stato costretto al ricovero in ospedale. “Spero di guarire”, ha raccontato lo stesso Mazzone che ha identificato in un pasto in un locale eritreo il momento in cui si è ammalato.
- Epatite A dopo una cena in un ristorante a Milano
- La storia di Angelo Mazzone
- Sintomi, contagio e vaccino, tutto sulla malattia
Epatite A dopo una cena in un ristorante a Milano
In un’intervista a Il Corriere della Sera, Angelo Mazzone ha raccontato la sua disavventura e i giorni di grande paura che ha vissuto prima e dopo la diagnosi che ha confermato che si era ammalato di Epatite A.
Dopo una sensazione di grande spossatezza con condizioni che non riuscivano a migliorare, Mazzone è andato al Pronto Soccorso e qui i medici hanno riscontrato la malattia e lo hanno subito ricoverato.
La storia di Angelo Mazzone
“Ho iniziato ad avere nausea, prima leggera, poi sempre più forte. Dopo un po’ ho fatto le analisi e ho scoperto di aver contratto l’Epatite A. Sono dovuto andare al Pronto Soccorso. La bilirubina era altissima. Mi sono spaventato: avevo gli occhi gialli. La pelle color Simpson. La nausea aumentava e mi girava la testa. Ero preoccupato. Al Policlinico di Milano mi hanno ricoverato subito”, ricorda il fondatore della pagina social “Milano Segreta”, creata nel 2014 e che ancora oggi racconta agli oltre 90mila follower le curiosità del capoluogo lombardo.
La degenza di Mazzone è durata cinque giorni, poi il ritorno a casa. “Quando la bilirubina si è ristabilita, mi hanno dimesso. Per l’Epatite A non c’è una cura. L’unico modo per stare meglio è riposo e idratazione. Spero di guarire entro un paio di mesi. Ora cerco di stare più̀ attento rispetto a prima. Al momento mi astengo dalla vita sessuale. Finché i valori non rientreranno totalmente nella norma, preferisco rinunciare per non trasmettere l’infezione”, dice. Inoltre, consiglia di vaccinarsi: “Io credevo di esserlo perché pensavo che l’Epatite A rientrasse nel piano vaccinale obbligatorio, invece no”.
Per quanto riguarda, poi, il momento in cui si è ammalato, indica un pasto preciso: “Due settimane prima avevo cenato in un ristorante eritreo a Milano. Avevo mangiato degli involtini con verdure crude, mai assaggiate fino ad allora. Magari quelle verdure sono state conservate male. L’ospedale mi ha detto che avrebbero mandato i Nas”, chiosa.
Sintomi, contagio e vaccino, tutto sulla malattia
Come spiega Humanitas.it, l’Epatite A è un’infezione epatica contagiosa causata dal virus HAV, uno dei virus che causano infiammazione e che possono compromettere le funzioni del fegato.
Il virus dell’epatite A si diffonde principalmente attraverso la materia fecale. Altre modalità di contagio possono essere:
- Manipolazione di cibo da parte di persone infettate, che non si siano lavate con cura le mani dopo essere andate in bagno.
- Contaminazione dell’acqua da bere per mezzo di quantità, anche minime, di virus.
- Ingestione di frutti di mare o pesce contaminato dallo scarico delle fognature.
- Contatto sessuale, o comunque situazioni di promiscuità con persone infette (anche asintomatiche).
I sintomi della malattia si manifestano dopo alcune settimane dall’infezione e sono:
- Affaticamento
- Nausea, vomito e perdita di appetito
- Dolori e disagio addominale, specialmente nell’area del fegato.
- Ingiallimento di occhi e pelle (ittero)
- Urine di colore scuro
- Febbre leggera e dolori muscolari
Nella grande maggioranza dei casi, la patologia recede spontaneamente in un paio di mesi. Per prevenirla, c’è un vaccino somministrato in due dosi, sicuro con un’efficacia del 95-100%.