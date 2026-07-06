Epatite A dopo la cena al ristorante di Milano, Angelo Mazzone ricoverato in ospedale: "Spero di guarire"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ha contratto l’Epatite A dopo una cena in un ristorante di Milano: la storia di Angelo Mazzone, ideatore della nota pagina social “Milano Segreta”, che è stato costretto al ricovero in ospedale. “Spero di guarire”, ha raccontato lo stesso Mazzone che ha identificato in un pasto in un locale eritreo il momento in cui si è ammalato.

Epatite A dopo una cena in un ristorante a Milano

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Angelo Mazzone ha raccontato la sua disavventura e i giorni di grande paura che ha vissuto prima e dopo la diagnosi che ha confermato che si era ammalato di Epatite A.

Dopo una sensazione di grande spossatezza con condizioni che non riuscivano a migliorare, Mazzone è andato al Pronto Soccorso e qui i medici hanno riscontrato la malattia e lo hanno subito ricoverato.

La storia di Angelo Mazzone

“Ho iniziato ad avere nausea, prima leggera, poi sempre più forte. Dopo un po’ ho fatto le analisi e ho scoperto di aver contratto l’Epatite A. Sono dovuto andare al Pronto Soccorso. La bilirubina era altissima. Mi sono spaventato: avevo gli occhi gialli. La pelle color Simpson. La nausea aumentava e mi girava la testa. Ero preoccupato. Al Policlinico di Milano mi hanno ricoverato subito”, ricorda il fondatore della pagina social “Milano Segreta”, creata nel 2014 e che ancora oggi racconta agli oltre 90mila follower le curiosità del capoluogo lombardo.

La degenza di Mazzone è durata cinque giorni, poi il ritorno a casa. “Quando la bilirubina si è ristabilita, mi hanno dimesso. Per l’Epatite A non c’è una cura. L’unico modo per stare meglio è riposo e idratazione. Spero di guarire entro un paio di mesi. Ora cerco di stare più̀ attento rispetto a prima. Al momento mi astengo dalla vita sessuale. Finché i valori non rientreranno totalmente nella norma, preferisco rinunciare per non trasmettere l’infezione”, dice. Inoltre, consiglia di vaccinarsi: “Io credevo di esserlo perché pensavo che l’Epatite A rientrasse nel piano vaccinale obbligatorio, invece no”.

Per quanto riguarda, poi, il momento in cui si è ammalato, indica un pasto preciso: “Due settimane prima avevo cenato in un ristorante eritreo a Milano. Avevo mangiato degli involtini con verdure crude, mai assaggiate fino ad allora. Magari quelle verdure sono state conservate male. L’ospedale mi ha detto che avrebbero mandato i Nas”, chiosa.

Sintomi, contagio e vaccino, tutto sulla malattia

Come spiega Humanitas.it, l’Epatite A è un’infezione epatica contagiosa causata dal virus HAV, uno dei virus che causano infiammazione e che possono compromettere le funzioni del fegato.

Il virus dell’epatite A si diffonde principalmente attraverso la materia fecale. Altre modalità di contagio possono essere:

Manipolazione di cibo da parte di persone infettate, che non si siano lavate con cura le mani dopo essere andate in bagno.

da parte di persone infettate, che non si siano lavate con cura le mani dopo essere andate in bagno. Contaminazione dell’acqua da bere per mezzo di quantità, anche minime, di virus.

da bere per mezzo di quantità, anche minime, di virus. Ingestione di frutti di mare o pesce contaminato dallo scarico delle fognature.

Contatto sessuale, o comunque situazioni di promiscuità con persone infette (anche asintomatiche).

I sintomi della malattia si manifestano dopo alcune settimane dall’infezione e sono:

Affaticamento

Nausea, vomito e perdita di appetito

Dolori e disagio addominale, specialmente nell’area del fegato.

Ingiallimento di occhi e pelle (ittero)

Urine di colore scuro

Febbre leggera e dolori muscolari

Nella grande maggioranza dei casi, la patologia recede spontaneamente in un paio di mesi. Per prevenirla, c’è un vaccino somministrato in due dosi, sicuro con un’efficacia del 95-100%.