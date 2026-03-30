Epatite A, le cozze sono solo uno degli alimenti a cui prestare attenzione: i consigli per limitare i contagi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Continua a destare allarme l’aumento dei casi di Epatite A soprattutto a Napoli, dove da gennaio al 17 marzo i contagi sono stati 117. La Asl ha rafforzato controlli e prevenzione lungo la filiera alimentare. Ma oltre a evitare molluschi bivalvi crudi o poco cotti (come cozze e vongole), è importante sapere che l’Epatite A può essere veicolata anche da vegetali e frutti di bosco.

Epatite A, gli alimenti a cui prestare attenzione

Gli esperti consigliano di evitare il consumo di molluschi bivalvi crudi o poco cotti come cozze e vongole, lupini, cannolicchi, fasolari, capesante e ostriche.

Il consiglio è anche quello di lavare accuratamente frutta e verdura o consumarle solo dopo cottura, di consumare i frutti di bosco surgelati solo dopo bollitura, usare acqua potabile sicura, evitare contaminazioni tra alimenti crudi e cotti.

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Non solo cozze e vongole dunque: l’epatite A può essere veicolata anche da vegetali e frutti di bosco. Occorre anche prestare attenzione all’integrità di ciò che si acquista e al punto vendita in cui i prodotti vengono presi.

Le misure di prevenzione

Le misure di prevenzione pLe misure di prevenzione più frequenti per l’epatite Aiù frequenti per evitare la diffusione dell’Epatite A sono, infatti, soprattutto igieniche. Viene sottolineata la necessità di lavare frequentemente le mani, così come frutta e verdura.

Importante, come detto, è inoltre la cottura completa degli alimenti: i cibi a cui fare più attenzione sono soprattutto i molluschi, che possono essere allevati in acque contaminate da scarichi fognari che contengono il virus.

Senza dimenticare poi l’importanza del vaccino, come ripetuto anche dal virologo Matteo Bassetti: “Quella che si sta diffondendo in Campania è l’epatite di tipo alimentare. Attenzione, dunque, a ciò che si mangia. Il vaccino evita ogni tipo di problema e di contagio“, ha detto.

Epatite A, la situazione a Napoli

A Napoli è stata vietata la vendita di frutti di mare crudi nei ristoranti e nei chioschi ed è stata disposta un’intensificazione dei controlli nelle pescherie.

L’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi includeva anche la raccomandazione ai cittadini a non consumare frutti di mare crudi a casa.

Un gruppo di pescivendoli, provenienti da varie parti della provincia, si sono radunati davanti al Comune di Napoli, chiedendo ai media e al sindaco di fornire una chiara informazione ai consumatori dopo i numerosi casi di epatite A.

Il 18 marzo all’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive, erano ricoverati 43 pazienti.

In città da gennaio al 17 marzo sono stati registrati 117 contagi, nell’ambito di un insolito aumento di casi in Italia che ha riguardato anche Lazio e Puglia, anche se in misura minore.

Alcune scuole a Napoli hanno eliminato frutta e verdura cruda dai menù delle mense, sostitundole con verdura cotta, succhi di frutta e puree di frutta confezionate.

Cos’è e come si trasmette l’Epatite A

L’Epatite A è un’infezione acuta del fegato causata dal virus HAV. Si trasmette per via oro-fecale attraverso ingestione di acqua o cibi contaminati oppure per contatto stretto con una persona infetta.

Il contagio può avvenire anche prima che compaiano i sintomi, perché il virus è presente nelle feci già 7-10 giorni prima dell’esordio clinico. Il periodo di incubazione varia in genere da 15 a 50 giorni.

I sintomi più frequenti sono febbre, malessere, nausea, dolori addominali, urine scure e ittero; nei bambini l’infezione può anche decorrere senza sintomi evidenti.