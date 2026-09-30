Epidemia Covid, aumentano i casi della variante NB.1.8.1, "l'infezione può anche causare aborti spontanei"
Crescono i casi di Covid in Europa, con l'autunno torna l'epidemia anche a causa della diffusione delle numerose varianti
La stagione dell’influenza è alle porte, con l’autunno arrivano e si diffondono i vari virus respiratori. Tra loro il SARS-CoV-2, nelle ultime settimane c’è già stato un aumento dei casi di Covid un po’ ovunque, dall’Europa agli Stati Uniti all’Asia. Come ogni anno torna l’epidemia, il virus circola anche per via della diffusione di nuove varianti di Omicron più contagiose, tra cui NB.1.8.1.
Aumentano i casi di Covid
Come ogni anno, con l’arrivo dell’autunno si registra in tutta Europa un aumento dei casi di Covid e di ospedalizzazioni per questo tipo di malattia.
“È un fenomeno molto globale di ripresa dell’epidemia“, spiega a Paris Match l’epidemiologo francese Antoine Flahault.
Numeri ben lontani da quelli del periodo della pandemia, ma che possono comunque far preoccupare i soggetti più vulnerabili.
Perché mentre “per la maggior parte delle persone questo virus resta una piccola influenza, per chi è vulnerabile può essere molto più aggressivo”.
Le persone più a rischio sono gli immunodepressi, gli anziani e le donne incinte. Per queste ultime, spiega Flahault, “l’infezione legata al Covid può talvolta causare aborti spontanei”.
Epidemia, le nuove varianti
A contribuire alla diffusione del Covid la proliferazione delle varianti del virus, molte delle quali sottovarianti di Omicron e note fin dal 2022.
“Oggi ne esistono diverse migliaia”, spiega il professore francese. Tra le più diffuse al momento, anche in Italia, c’è NB.1.8.1.
Le continue mutazioni hanno reso il virus più contagioso, ma per fortuna la malattia si fa sempre meno aggressiva.
Le nuove varianti, sottolinea l’epidemiologo, sono “più trasmissibili e riescono a superare più facilmente le barriere immunitarie, il che spiega queste nuove ondate di contagi”.
La situazione in Italia
In Italia, stando all’ultimo bollettino Covid di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza di nuovi casi Covid resta stabile.
Nel periodo dal 17 al 23 settembre 2026 sono stati registrati 230 nuovi casi di Covid, con una incidenza inferiore a 0,5 casi per 100.000 abitanti.
Basso anche l’impatto sugli ospedali: 320 i posti letto occupati da pazienti Covid, 11 quelli in terapia intensiva.