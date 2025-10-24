Epidemia da Norovirus sulla nave da crociera e passeggeri isolati nelle cabine, quali sono i sintomi del virus

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una crociera di lusso della compagnia Oceania Cruises ha registrato a bordo 74 casi di infezione da Norovirus, un patogeno che causa sintomi da gastroenterite acuta. È stato contagiato più di un passeggero su dieci, mentre l’equipaggio sembra essere stato meno colpito. La nave era partita da Montreal e arriverà a Boston.

Epidemia da Norovirus sulla nave da crociera

I Cdc, i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitensi, hanno comunicato di aver riscontrato un’epidemia da Norovirus a bordo della nave da crociera Oceania Insignia, della Oceania Cruises.

La nave era partita da Montreal, in Canada, il 16 ottobre e avrebbe dovuto terminare il proprio viaggio nella giornata di lunedì 27 ottobre nella città statunitense di Boston.

123RF Boston, meta della nave

A bordo ci sarebbero in tutto 637 passeggeri e 391 membri dell’equipaggio. Il virus si sarebbe diffuso molto di più tra i primi.

La situazione a bordo

Secondo le informazioni diffuse dai Cdc, sarebbero in tutto 74 i passeggeri che hanno riportato sintomi riconducibili al virus, che sono quelli della gastroenterite acuta. L’armatore della nave ha dichiarato:

Per Oceania Cruises, la salute e la sicurezza dei nostri ospiti sono la priorità numero uno. L’ufficiale sanitario della nave ha attivato il protocollo approvato dal CDC e tutti gli ospiti che manifestano sintomi sono in cura.

Le persone contagiate sono state isolate all’interno della nave e le procedure sanitarie sono state migliorate al fine di evitare che il contagio si diffonda ulteriormente.

Sintomi e cause delle infezioni da Norovirus

Il Norovirus è la causa più comune della gastroenterite. I sintomi dell’infezione sono diarrea, vomito, dolori addominali, febbre o mal di testa e si sviluppano in 48 ore dal contagio.

Il virus si diffonde sia attraverso cibo o acqua contaminati, ma anche da persona a persona attraverso superfici e aerosol. L’igiene personale, degli ambienti e degli alimenti sono i metodi principali di prevenzione.

Ogni anno si verificano nel mondo circa 685 milioni di casi di Norovirus, e la malattia causa 200.000 morti. I soggetti più colpiti sono i bambini sotto i 5 anni e, tra questa fascia demografica, il virus causa 50.000 morti l’anno nei Paesi in via di sviluppo.