Epidemia di ebola in Congo, dichiarato l'allarme per il virus dopo centinaia di casi e 65 morti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie dell’Africa ha confermato che nella Repubblica Democratica del Congo, nella zona orientale, è in corso un focolaio di Ebola. I casi sospetti sono 246, i morti 65, dei quali quattro certamente per il virus. Torna la paura per l’Ebola dopo che tra il 2018 e il 2020 si sviluppò un’epidemia che uccise oltre 2000 persone. Il più recente in ordine cronologico risale a settembre 2025.

Epidemia di Ebola in Congo

Con 246 casi sospetti e 65 morti registrati, il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha confermato venerdì 15 maggio una nuova epidemia di Ebola nella provincia dell’Ituri del Congo.

Sono stati segnalati diversi decessi, dei quali 4 sicuramente dovuti al virus Ebola. Questo è altamente contagioso, ma le analisi suggeriscono che non si tratta della variante più letale, ovvero la variante Zaire.

ANSA

Dal 1976 ad oggi si sono registrati 17 focolai nel Paese, l’ultimo dei quali cinque mesi fa che ha causato 43 morti.

Virus Ebola: dove è iniziata

La nuova epidemia di Ebola ha come focolaio le zone di Ituri, Mongwalu e Rwampara. Casi sospetti sono stati segnalati anche nella capitale della provincia dell’Ituri, ovvero Bunia.

Si tratta di una zona orientale del Congo, che dista più di 1000 km dalla capitale del Paese. Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha espresso preoccupazione per il rischio di diffusione a causa dell’intenso movimento della popolazione, legata in quelle zone soprattutto all’estrazione mineraria.

Non solo, preoccupa anche l’insicurezza delle aree colpite, dove le condizioni sanitarie sono più scarse rispetto alla capitale e queste lacune possono diventare una via più facile di diffusione per il virus. La paura per l’Ebola si affianca a un’altra malattia misteriosa in circolazione.

Che cos’è l’Ebola?

Si tratta di un virus scoperto nel 1976 vicino al fiume Ebola in Congo. Da qui il nome. I primi focolai si sono verificati in alcuni villaggi remoti dell’Africa centrale, vicino alle foreste pluviali tropicali.

Si tratta di un virus che porta a una malattia grave e molto spesso fatale che può colpire gli esseri umani ma anche i primati. Si trasmette all’uomo tramite il contatto con animali selvatici, come i pipistrelli della frutta, le istrici e i primati.

Si tratta di un virus a facile diffusione perché si diffonde attraverso il contatto diretto con il sangue, le secrezioni, gli organi o altri fluidi corporei. Il tasso di mortalità dei casi di malattia di Ebola in generale è di circa il 50%, mentre secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i tassi di mortalità per l’Ebola che colpisce il Congo variano dal 25 al 90%.