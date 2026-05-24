Epidemia di Ebola in Congo, Gianni Rezza non esclude rischio in Europa ma "improbabile" e "controllabile"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

In continuo aggiornamento il contatore dei casi di Ebola in Congo. I contagi sospetti del raro ceppo Bundibugyo del virus della febbre emorragica ha superato quota 800 tra la Repubblica democratica e l’Uganda, tra cui oltre 200 morti. Un quadro che spinge Medici senza frontiere a lanciare l’allarme per la “corsa contro il tempo” nell’arginare l’epidemia, mentre l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana (Africa Cdc) ha dichiarato 10 Paesi a rischio nel continente.

Epidemia di Ebola in Congo: il bilancio aggiornato

Rispetto al precedente aggiornamento di 177 morti su 750 casi sospetti, l’ultimo bilancio dell’Oms di domenica 24 maggio riporta 867 casi e 204 morti. Tra gli ultimi decessi si sono registrati anche tre volontari della Croce Rossa impregnati nella città congolese di Mongbwalu, nell’area orientale del Paese, considerata l’epicentro dell’epidemia.

Proprio nel centro minerario della provincia dell’Ituri, una tenda di Msf utilizzata per il trattamento dei pazienti è stata incendiata, consentendo a 18 pazienti di darsi alla fuga. Si tratta del secondo rogo nel giro di pochi giorni a strutture dedicate alla gestione dell’epidemia, dopo quello a Rwampara, che conferma le tensioni tra la popolazioni nelle province del Congo più colpite.

ANSA

L’allarme di Msf

Medici senza frontiere, schierata in prima linea per arginare i contagi, ha lanciato l’allarme per un’emergenza aggravata da altre due epidemie in corso in Congo, della malaria e del morbillo.

Nelle prossime settimane sono attesi nel Paese altri 50 operatori internazionali, per affiancare circa 480 professionisti assunti localmente.

“La sfida oggi – ha spiegato la capo progetto di Msf a Goma, Valeria Greppi – è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a garantire i servizi essenziali e l’accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e Hiv” Forse ti può interessare Virus Ebola, casi sospetti in altri 10 Paesi e Pregliasco lancia avvertimento: "Italia a rischio contagio" Allarme Ebola in 10 Paesi: Fabrizio Pregliasco valuta il rischio in Ue. Possibile blocco ai Mondiali di calcio per il Congo: c'è speranza per l'Italia

Nel frattempo il presidente dell’Africa CdcJean Kaseya ha comunicato che i paesi a rischio per l’allargamento dell’epidemia di Ebola sono 10: Sud Sudan, Ruanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Repubblica Centrafricana e Zambia.

Il rischio di Ebola in Europa: il parere degli esperti

Nonostante l’Organizzazione mondiale continui a ritenere basso il pericolo di una pandemia di Ebola, non mancano gli esperti che invitano alla cautela.

Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano ha precisato come “non siamo davanti a uno scenario da pandemia globale come il Covid, perché Ebola ha modalità di trasmissione molto diverse e meno efficienti, ma il rischio di espansione regionale africana è concreto e serio ed è irresponsabile sottovalutare il problema per Europa e Italia”.

Anche secondo Gianni Rezza, professore di Igiene e Sanità pubblica all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano ed ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute “il rischio che il virus Ebola possa arrivare in Occidente non è escluso, ma si tratterebbe comunque di un rischio controllabile e di un evento gestibile”.

All’Ansa, l’epidemiologo ha spiegato che “anche se un soggetto infetto asintomatico dovesse partire e raggiungere un Paese europeo, sviluppando solo dopo i sintomi della malattia, la situazione sarebbe controllabile isolando subito il soggetto a fronte di sintomi che si presentano subito gravi”.

Secondo Rezza, dunque, sarebbe “improbabile” una diffusione di Ebola in Europa, perché in Africa il virus si starebbe propagando “durante i riti funebri” e a causa delle “condizioni critiche negli ospedali, situazioni che non si presenterebbero nei Paesi europei”.