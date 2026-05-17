Epidemia di Ebola in Congo, l'Oms dichiara l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo del virus

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’Oms ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale in seguito all’epidemia di Ebola scoppiata in Congo. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha diramato il secondo livello di allerta più alto spiegando che il focolaio, con oltre 240 contagi e 80 morti sospette, non rientra nei criteri della pandemia, nonostante i livelli di diffusione non siano ancora chiari. L’agenzia ha specificato che per questo rara variante del virus della febbre emorragica, il ceppo Bundibugyo, non esistono vaccini o terapie specifiche.

L’epidemia di ebola in Congo

Secondo i dati aggiornati al 16 maggio, l’epidemia di Ebola in Congo ha fatto registrare 246 contagi e 80 decessi sospetti, nelle città Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, e i centri minerari di Mongwalu e Rwampara, oltre a otto casi confermati in laboratorio. Altri due infetti provenienti dalla Repubblica Democratica, tra cui una vittima, sono stati segnalati in Uganda.

L’Oms ha comunicato che al momento “sussistono notevoli incertezze sul numero reale di persone infette e sulla diffusione geografica di questo evento” ritenendo che si possa trattare di “un’epidemia potenzialmente molto più estesa di quella attualmente rilevata e segnalata, con un significativo rischio di diffusione a livello locale e regionale”.

ANSA

L’emergenza sanitaria internazionale

Nella dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale, l’agenzia ha sottolineato come i Paesi confinanti con il Congo siano considerati ad “alto rischio di ulteriore diffusione a causa della mobilità della popolazione, dei collegamenti commerciali e di viaggio e della persistente incertezza epidemiologica”.

Un “evento straordinario”, come spiegato in un comunicato sulla decisione presa dal Direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus, anche a causa della rilevazione tra i contagi del ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono terapie o vaccini specifici approvati, a differenza delle altre varianti di Ebola.

Come si trasmette il virus Ebola e i sintomi

Il Congo non è nuovo alle epidemie di Ebola, virus scoperto nel 1976 in quello che era l’allora Zaire e che si sarebbe trasmesso all’uomo attraverso i pipistrelli della frutta.

L’epidemia più letale nella Repubblica Democratica del Congo si è verificata tra il 2018 e il 2020, quando a causa dell’agente patogeno si verificarono circa 2.300 vittime.

L’ultimo focolaio è scoppiato nell’agosto del 2025 in una zona remota nell’entroterra del Paese, provocando circa 45 decessi prima dell’eradicazione dichiarata a dicembre.

Secondo i dati dell’Oms, il tasso di mortalità medio dell’Ebola si aggira intorno al 50%.

La malattia si trasmette attraverso i fluidi corporei, come sangue e vomito infetti, e si manifesta con sintomi simili a quelli dell’influenza, come febbre, mal di testa e stanchezza, fino ad arrivare nelle forme più gravi a emorragie interne ed esterne.