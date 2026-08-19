Epidemia di Ebola in Congo "più letale di sempre", bilancio di morti e contagiati: qual è la causa del virus

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’Ebola in Congo avanza più rapidamente degli sforzi per contenerla e mancano vaccini per il ceppo responsabile del virus, strutture e personale sanitario. L’Oms teme che, di questo passo, l’epidemia possa superare quella registratasi in Africa Occidentale tra il 2014 e il 2016 e diventare la più letale di sempre. In Congo sono già stati registrati 2.325 decessi, oltre la metà dei 4.945 casi confermati.

Muore 1 persona ogni 30 minuti

Secondo i più recenti dati pubblicati dalle autorità congolesi, l’attuale focolaio ha causato 2.325 decessi su 4.945 casi confermati.

Le Nazioni Unite sottolineano come si tratti dell’epidemia di Ebola “a più rapida crescita mai registrata” e sta uccidendo una persona ogni 30 minuti nella Repubblica Democratica del Congo.

ANSA

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanita, il bollettino è peggiore di quello del 2018-2020, considerato fino ad ora il focolaio peggiore del Paese.

Allora l’Ebola provocò 2.299 decessi su 3.381 casi confermati nella parte orientale della Rdc.

Non c’è una cura per il nuovo virus di Ebola

A essere responsabile della nuova epidemia di Ebola è il virus Bundibugyo, per il quale non vi è ancora un vaccino né una cura specifica.

L’infezione si diffonde attraverso il contatto con i fluidi corporei e provoca una grave febbre emorragica.

A pesare è anche la carenza di infrastrutture sanitarie nell’area nord-est del Paese, quella più colpita dalla nuova ondata, da decenni in balia di gruppi armati.

Il virus era già in circolo da diverse settimane quando lo Stato ha dichiarato una nuova epidemia, il 15 maggio 2026.

In Congo la 17esima epidemia

Per la Repubblica Democratica del Congo questa rappresenta la 17esima epidemia di Ebola nella storia del Paese, nonché la più letale.

Mentre nella storia dell’Africa Occidentale, l’epidemia più grave di Ebola si verificò tra il 2013 e il 2016.

In quegli anni, principalmente tra Liberia, Sierra Leone e Guinea, si registrarono oltre 11.300 vittime.

L’Oms ha espresso la speranza di invertitre la diffusione della malattia entro tre mesi e le autorità stanno cercando di sensibilizzare la popolazione locale sulla prevenzione.

A ogni attività commerciale è stato richiesto di installare postazioni per il lavaggio della mani, ma “il coinvolgimento della comunità in risposta all’epidemia è ancora troppo debole” lamenta il direttore regionale dell’Oms Mohamed Janabi.