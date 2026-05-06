Epidemia di Hantavirus su nave da crociera Hondius, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Approderà sabato prossimo a Tenerife, alla isole Canarie, la nave da crociera Hondius, in cui è in corso un’infezione da hantavirus, con 3 morti e altri 5 contagiati. Una volta scesi, i passeggeri saranno rimpatriati verso i loro Paesi d’origine. Tra loro non ci sono italiani, ma il ministero della Salute ha comunque deciso di mettere in allerta gli uffici di frontiera, per potenziare la vigilanza contro possibili casi di contagio.

Nave da crociera Hondius verso le isole Canarie

La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera Hondius, alle prese con un possibile focolaio di hantavirus.

Il ministero della Salute spagnolo ha fatto sapere di essersi accordato con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per far attraccare la nave sull’isola di Tenerife, nonostante l’opposizione del governatore delle Canarie, Fernando Clavijo.

L’OMS ha spiegato che l’arcipelago spagnolo è il posto più vicino con le strutture necessarie per mettere in atto il protocollo previsto in casi del genere.

La nave è attualmente in navigazione tra l’Argentina e Capo Verde con 147 persone a bordo.

Nelle scorse ore tre casi sospetti sono stati portati a Capo Verde e poi evacuati in aereo verso l’Olanda.

All’arrivo a Tenerife, passeggeri e membri dell’equipaggio – tutti in buona salute e asintomatici – saranno esaminati e trasferiti nei rispettivi Paesi d’origine, secondo il protocollo messo a punto dall’OMS e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera

Pur non essendoci italiani coinvolti, il ministero della Salute ha comunque messo in allerta gli uffici di frontiera presenti nei porti e negli aeroporti italiani.

Si tratta delle strutture che si occupano di vigilare contro il rischio di importazione di malattie e di svolgere funzioni di profilassi per i viaggiatori.

Una precauzione dovuta anche al fatto che 23 passeggeri sono sbarcati il 21 aprile scorso sull’isola di Sant’Elena senza controlli, prima dei decessi, per tornare a casa nei rispettivi Paesi.

Un caso di hantavirus in Svizzera

Tra loro un cittadino svizzero che è ora ricoverato in ospedale a Zurigo, risultato positivo all’hantavirus.

La moglie, che era con lui in crociera, al momento non presenta sintomi ed è in autoisolamento.