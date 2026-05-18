Epidemia di morbillo in Messico, 17 mila casi e 40 morti in un anno e mezzo: è più contagioso del Covid

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il Messico è alle prese con un’epidemia di morbillo che attualmente conta più di 17 mila casi nell’arco di un anno e mezzo, con almeno 40 morti. Intanto, proprio sul morbillo, che è più contagioso del Covid, un nuovo studio scientifico aprirebbe le porte a un primo trattamento mirato.

La situazione morbillo in Messico

A fare il punto della situazione morbillo in Messico è stata la Cnn: almeno 40 messicani sono morti per complicazioni da morbillo dall’inizio del 2025. Come confermato dal ministero della Salute, tra le persone decedute ci sono sia neonati che lavoratori agricoli di mezza età.

Nell’arco dello stesso periodo sono state confermate oltre 17 mila infezioni.

Come è nata l’epidemia di morbillo in Messico

Tutto sarebbe iniziato quando un bambino di 9 anni è andato con i suoi genitori a trovare parenti a Seminole, in Texas, all’inizio dello scorso anno. Dopo aver fatto ritorno in Messico, ai margini della città di Cuauhtemoc, gli sarebbe apparsa un’eruzione rossa sulla pelle. Nel giro di poche settimane, tanti suoi compagni si sarebbero ammalati.

Le autorità messicane hanno riferito che il morbillo è stato identificato per la prima volta nel quartiere del bambino. La malattia si sarebbe poi diffusa tra i lavoratori agricoli, molti dei quali provenienti da comunità indigene.

La Cnn, che ha sottolineato che il morbillo è una malattia molto contagiosa, più del Covid-19 – dato confermato anche da Unicef, con l’Oms che ha indicato che un malato di morbillo può provocare fino a 18 contagi – ha riportato anche la testimonianza anonima della madre del bambino, che ha riferito che il figlio ha sviluppato febbre alta e eruzioni cutanee ma è poi rapidamente migliorato ed è tornato a scuola.

Il nuovo studio sul morbillo per un trattamento mirato

Intanto un nuovo studio sul morbillo, condotto da un team di ricerca americano coordinato dal La Jolla Institute for Immunology e sostenuto dall’Nih americano, è stato pubblicato sulla rivista Cell Host & Microbe. Aprirebbe le porte a un primo trattamento mirato.

I test in modelli animali hanno consentito di individuare alcuni anticorpi in grado di ridurre la carica virale nei polmoni. Uno di questi ha abbassato la quantità di virus a livelli completamente non rilevabili.

Erica Ollmann Saphire, coordinatrice dello studio, ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate da ANSA che “potrebbe essere possibile somministrare a qualcuno un’infusione di questi anticorpi e ottenere la risposta immunitaria desiderata”.