Epidemia di salmonella, oltre 200 casi e un morto nel Regno Unito a causa di "uova importate": l'allarme

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Nel Regno Unito una persona è morta e altre 207 risulterebbero colpite da un’infezione da salmonella. A rivelare questo dato è l’Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria (UKHSA), che ha rilevato che questa epidemia potrebbe essere dovuta al consumo di uova importate, dunque non locali, che risultano contaminate. Le autorità locali e internazionali sono al lavoro per individuare l’origine del fenomeno.

Nel Regno Unito è allarme salmonella

Come riporta Adnkronos, nel Regno Unito l’Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria (UKHSA) ha avviato un’indagine sulla salmonellosi, l’infezione generata dal batterio della salmonella, a seguito della morte di una persona e dei dati su altre 207 persone risultate infette.

Delle 207 persone colpite dalla salmonellosi, almeno 34 avrebbero contratto la forma grave con sintomi anche relativi al flusso sanguigno, per cui si è rivelata necessaria la loro ospedalizzazione.

Secondo l’UKHSA, l’epidemia sarebbe provocata dal consumo di uova contaminate importate, quindi non prodotte all’interno del Paese.

Per questo motivo è in corso una verifica in collaborazione con altri Paesi europei per individuare l’origine dell’epidemia.

L’indagine sull’origine dell’epidemia

Mondo Sanità scrive che secondo i primi dati dell’UKHSA, l’83% delle persone colpite dall’infezione avrebbe consumato alimenti a base di uova la settimana precedente alla prima comparsa dei sintomi.

Si ipotizza, infatti, che le uova incriminate possano provenire da attività esterne e che dunque non siano state consumate e preparate in casa. Si tratta, nello specifico, del ceppo della Salmonella Enteritidis, che solitamente viene combattuta vaccinando le galline. Lo stesso batterio aveva portato al ritiro di un lotto di uova distribuite da Eurospin.

Cos’è la salmonellosi, come si contrae e quali sono i rimedi

La salmonellosi è un’infezione batterica dell’apparato digerente causata da batteri della famiglia della Salmonella. Rappresenta una delle più diffuse tossinfezioni alimentari. Il contagio avviene prevalentemente tramite l’ingestione di acqua o cibi contaminati, in particolare uova crude o poco cotte, latte non pastorizzato e carni avicole.

La contaminazione può derivare anche dal contatto con superfici o utensili non igienizzati. I sintomi includono febbre, nausea, vomito, diarrea e dolori addominali. La maggior parte delle infezioni decorre in forma lieve e si risolve spontaneamente. Il rimedio principale è la reidratazione per reintegrare i liquidi persi. Gli antibiotici sono riservati esclusivamente ai casi gravi o ai soggetti fragili.