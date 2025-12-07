Epidemia "senza precedenti" di aviaria H5N5 che contagia anche gli umani, un morto negli Usa e i rischi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un uomo negli Stati Uniti è morto dopo essere stato contagiato dall’influenza aviaria H5N5. Si tratta di un caso senza precedenti e di un nuovo ceppo che mai si era avvicinato agli umani e che sarà attenzionato dai virologi che, da tempo, preannunciano una possibile nuova epidemia. L’Oms ha confermato come questo sia il primo episodio globale attribuibile a questo ceppo virale.

Cos’è l’aviaria H5N5

C’è il primo caso umano al mondo di influenza aviaria H5N5: un uomo è morto negli Stati Uniti dopo averla contratta, come confermato dall’Organizzazione mondiale della sanità in una nota.

La vittima era un adulto con patologie pregresse residente a Washington.

Il primo caso di questo nuovo ceppo si è registrato negli Stati Uniti

Chi era la vittima

Il paziente aveva contratto l’influenza aviaria ed era stato ricoverato verso la fine di ottobre alla comparsa dei primi sintomi, come febbre alta poi tramutata in una forma grave di infezione respiratoria. In seguito, dopo un ulteriore e rapido peggioramento clinico, ne è stato dichiarato il decesso il 21 novembre.

Era un allevatore di pollame da cortile e uccelli domestici e proprio dai suoi animali avrebbe contratto l’aviaria. Le analisi condotte su di lui hanno chiarito l’infezione da A(H5N5). Ora sotto alla lente dei medici sono finite le persone che ha incontrato nelle ultime settimane: “Il tracciamento dei contatti non ha identificato ulteriori casi, attualmente non vi sono prove di trasmissione da uomo a uomo”, ha precisato l’Oms.

Ad oggi il rischio per la popolazione mondiale è definito come “basso”, mentre è “moderato” per coloro i quali lavorano nel settore.

I due ceppi di influenza aviaria e i rischi per l’uomo

Come detto, si tratta di una novità assoluta e di un primo caso globale in cui l’infezione da A(H5N5) arriva agli umani. Tuttavia, negli ultimi anni, i virologi avevano previsto quest’evenienza e, anzi, avevano messo in preventivo che non si trattava di un se ma di un quando sarebbe avvenuto.

Per gli esperti, infatti, l’influenza aviaria con i suoi diversi ceppi può diventare un problema di salute a livello globale. Dall’inizio del 2024 sono stati 71 i casi umani di influenza A(H5N1) segnalati negli Stati Uniti, partiti dalle fattorie di bovini e poi arrivati fino ai lavoratori del settore, e, sempre dall’America, arriva ora il primo caso con il ceppo A(H5N5).

In una recente nota, inoltre, l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha parlato di epidemie di aviaria “senza precedenti” tra uccelli selvatici e pollame, sottolineando come questo sia un momento segnato da una circolazione estremamente intensa dei virus H5 altamente patogeni tra uccelli selvatici, pollame e, più recentemente, mammiferi.

L’allarme dei virologi

Da tempo l’aviaria è vista come un pericolo concreto, tangibile, e gli esperti ammoniscono sul non sottovalutare il suo possibile impatto sulla salute.

L’epidemiologo Massimo Ciccozzi ha detto: “L’ipotesi che ci sarà una prossima pandemia è nella storia dell’umanità, non sappiamo di cosa e quando. L’influenza aviaria preoccupa perché troviamo tanto virus negli uccelli selvatici e nel pollame. In Usa abbiamo assistito poi al salto di specie nelle mucche e non è una cosa buona. Noi dobbiamo evitare che il virus infetti così tanti animali, perché ogni volta fa delle mutazioni e nessuno ci assicura che un giorno non faccia un salto nell’uomo e poi si inneschi la trasmissione interumana: con il tasso di letalità alto dell’influenza aviaria, è un’ipotesi da scongiurare assolutamente”.

Gli ha fatto eco Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Il mondo scientifico non ha nessun dubbio che l’aviaria sarà la prossima pandemia, si tratta solo di stabilire quando. Manca pochissimo e questo virus sarà trasmissibile da uomo a uomo. Il fatto che gli uccelli siano così ‘carichi’ di H5N1 dimostra che il virus si sta sempre di più avvicinando a noi. Per chi è capace di predire ci sarà tempo di organizzarsi, per chi nega ci saranno problemi. Spero l’Italia si adegui e si organizzi di conseguenza”, ha detto Bassetti.