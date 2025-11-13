Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due distinti arresti sono stati eseguiti a Castellammare del Golfo (Trapani) nei confronti di residenti, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio. I provvedimenti sono stati disposti per atti sessuali con minorenne e per reiterate violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare. Entrambi gli uomini sono stati condotti in carcere dalla Polizia di Stato, come parte di un più ampio piano di contrasto alla criminalità.

Operazione della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare del Golfo ha portato a termine due arresti nel corso degli ultimi giorni. Le azioni rientrano in una strategia di rafforzamento dei controlli e della prevenzione sul territorio comunale.

Il primo arresto: atti sessuali con minorenne

Il primo dei due provvedimenti ha riguardato un uomo residente a Castellammare del Golfo, destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a due anni di reclusione. L’uomo era stato riconosciuto colpevole del reato di atti sessuali con minorenne, per fatti risalenti al 2021. Gli agenti del Commissariato locale hanno rintracciato il soggetto e lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale competente per l’esecuzione della pena.

Il secondo arresto: violazioni della detenzione domiciliare

Il secondo intervento ha coinvolto un pregiudicato castellammarese, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. A causa di numerose violazioni delle prescrizioni imposte negli ultimi mesi, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa e il ripristino della carcerazione. Anche in questo caso, il personale della Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento, conducendo l’uomo in istituto penitenziario.

