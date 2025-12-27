Epstein "aveva dieci complici", la rivelazione nelle mail dell'Fbi: chi sono e la reazione di Trump

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alcune mail pubblicate dall’Fbi tra gli Epstein file mostrano che gli agenti federali hanno considerato per diversi mesi di indagare 10 persone come complici del finanziere condannato per traffico di minori. I nomi di quasi tutti i sospettati sono censurati, ma l’indagine non ha avuto seguito, se non per il filone che ha portato alla condanna della fidanzata di Epstein, Ghislaine Maxwell.

I dieci complici di Epstein

Il deputato democratico Ro Khanna, tra gli autori della legge che ha obbligato l’amministrazione Trump a pubblicare gli Epstein file, ha segnalato alcune mail presenti nei documenti appena pubblicati, che parlano di 10 complici di Epstein.

Le mail risalgono al 2019, durante il primo mandato di Trump, e provengono da agenti che facevano parte dell’unità incaricata di indagare sui traffici di minori.

ANSA

Le mail parlano di 10 persone, i cui nomi in quel frangente sono tutti censurati, si trovavano tra la Florida, Boston, New York e il Connecticut, mentre quattro non erano stati localizzati.

Chi sono i dieci complici

Esaminando le mail oltre al primo scambio, Khanna ha scoperto che una delle persone coinvolte sarebbe “un uomo d’affari dell’Ohio”.

Alcune pagine dopo emergono tre nomi non censurati. Il primo, il più noto, è quello di Ghislaine Maxwell, fidanzata di Epstein e condannata a 20 anni di carcere per aver organizzato il traffico di minori abusate dal compagno.

Maxwell è da tempo al centro di una polemica che coinvolge anche Donald Trump. A luglio scorso il presidente degli Usa aveva ipotizzato di concedere alla donna la grazia.

Ci sono però anche due nuovi nomi: l’agente di modelle Jean-Luc Brunel e l’ex Ceo di Victoria’s Secret Les Wexner, che era tra i principali clienti di Epstein.

Le contraddizioni del direttore dell’Fbi

Un importante sviluppo che queste informazioni forniscono non riguarda il caso in sé, ma piuttosto come l’Fbi lo ha trattato. Khanna ha infatti chiesto perché i 10 complici non siano stati indagati.

Non ci sono infatti state indagini ufficiali né processi su alcun complice di Epstein, tranne che su Maxwell. C’è poi una questione che riguarda l’attuale direttore dell’Fbi nominato da Trump, Kash Patel.

Patel aveva dichiarato in passato che nei file non c’erano informazioni credibili che indicassero che Epstein trafficasse minorenni con altre persone diverse da lui. Le indagini dell’Fbi smentirebbero però questa versione.