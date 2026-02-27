Epstein, Bill Clinton prende le distanze e dice "non ho visto nulla": perché il Congresso l'ha interrogato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Caso Epstein, Bill Clinton testimonia al Congresso

Davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera, Bill Clinton ha respinto con fermezza ogni sospetto di connivenza con Jeffrey Epstein, rivendicando la propria estraneità con parole che intrecciano piano personale e responsabilità pubblica.

L’ex presidente ha ricordato di essere cresciuto in una “famiglia segnata da abusi domestici”, spiegando che proprio quell’esperienza lo avrebbe reso incapace di ignorare eventuali segnali di violenza o sfruttamento.

“Se avessi avuto anche solo un sospetto, non solo non sarei salito su quell’aereo, ma lo avrei denunciato io stesso” ha dichiarato, riferendosi ai viaggi effettuati anni fa quando Epstein era una figura influente nei circuiti dell’alta società internazionale.

I racconti personali

Il riferimento agli abusi in famiglia sono legati soprattutto al padre di Clinton, di cui l’ex presidente statunitense ha parlato in più occasioni. Un uomo capace di violenze fisiche e verbali, prodotti di una forte dipendenza dall’alcol che segnò l’infanzia e l’adolescenza di Bill.

L’ex presidente ha sottolineato di non aver mai visto comportamenti illeciti e di non essere stato a conoscenza dei crimini poi emersi.”So quello che ho fatto e, soprattutto, quello che non ho fatto” ha giurato.

Nel testo introduttivo della sua deposizione, il 42º presidente degli Stati Uniti ha anche espresso solidarietà alle vittime, affermando che “le ragazze e le donne le cui vite Jeffrey Epstein ha distrutto meritano giustizia e la possibilità di guarire”.

Pur parlando di una “breve conoscenza” conclusasi prima che le accuse diventassero pubbliche, Clinton ha detto di essersi presentato per “offrire quel poco” di cui è conoscenza, affinché situazioni simili non si ripetano.

La testimonianza di Hillary

La testimonianza è arrivata il giorno successivo a quella di Hillary Clinton, che ha dichiarato di non ricordare alcun incontro con Epstein e ha accusato i repubblicani di portare avanti un’indagine di parte.

Bill Clinton non è formalmente accusato di alcun reato in relazione al caso Epstein. Il Congresso degli Stati Uniti ha però il potere di convocare testimoni anche in assenza di capi d’imputazione, nell’ambito della propria funzione di controllo e vigilanza.

In questo caso, la maggioranza repubblicana alla Camera ha deciso di approfondire ogni possibile collegamento politico o istituzionale con il finanziere. Chiamare a testimoniare un ex presidente democratico come Clinton significa però anche proiettare ombre sull’intero partito, in un clima politico già fortemente polarizzato.

I democratici, dal canto loro, chiedono che venga ascoltato anche Trump, ma la leadership repubblicana ha escluso per ora una sua audizione. “Non mi ha mai detto nulla che mi facesse pensare che sia coinvolto nel caso” ha sostenuto Bill Clinton. “Sta a voi decidere” ha aggiunto, in merito alla possibilità che l’attuale presidente venga convocato per testimoniare.