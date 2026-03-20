Epstein files, anche la futura regina di Norvegia Mette-Marit "manipolata e ingannata" chiede giustizia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Manipolata e ingannata” da Jeffrey Epstein. A dirlo è la principessa Mette-Marit, futura regina di Norvegia, che in una intervista ha parlato dei suoi rapporti col miliardario pedofilo statunitense, morto in carcere nel 2019, emersi dopo la diffusione degli Epstein files. “Vorrei non averlo mai incontrato”, ha detto, aggiungendo che le vittime di abusi sessuali di Epstein “meritano giustizia”.

La futura regina di Norvegia Mette-Marit negli Epstein files

Continua a produrre effetti l’onda lunga degli Epstein files. Nella enorme mole di documenti resi pubblici dal dipartimento di Giustizia statunitense relativi al finanziere Jeffrey Epstein c’è anche il nome della principessa norvegese Mette-Marit.

Dopo settimane di silenzio, la futura regina di Norvegia ha rilasciato un’intervista sui rapporti con il miliardario americano, condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni e morto suicida in carcere nel 2019.

ANSA

Dalle carte relative al caso Epstein è emersa una stretta amicizia tra i due, sollevando interrogativi in Norvegia sulla possibilità che la donna, moglie del principe ereditiero Haakon, possa salire sul trono.

“Manipolata e ingannata” da Jeffrey Epstein

“È estremamente importante per me riconoscere di non aver indagato a fondo sul suo passato e anche riconoscere di essere stata manipolata e ingannata“, ha detto la principessa nell’intervista alla tv pubblica norvegese Nrk andata in onda giovedì 19 marzo.

“Vorrei non averlo mai incontrato”, ha detto Mette-Marit, affermando poi che il suo rapporto con Epstein era di semplice amicizia.

Il rapporto tra Epstein e la principessa

Dagli Epstein files è emerso che la principessa nel 2013 soggiornò per quattro giorni nella villa del finanziere a Palm Beach, teatro di numerosi abusi, quando lui non era presente.

Ha raccontato di non aver mai visto minorenni o altro che poteva indicare un comportamento illecito.

Epstein era “un abile manipolatore” ed è “riuscito a utilizzare il fatto che avevamo un’amica in comune per vincere la mia fiducia”, ha spiegato la principessa.

Poi sulle vittime di abusi sessuali di Epstein: “Meritano giustizia e credo che non l’abbiano ancora avuta”.

Il figlio Marius Borg Hoiby a processo per stupro

Intanto va avanti a Oslo il processo a carico del figlio della principessa, Marius Borg Hoiby.

Il 29enne, nato dal primo matrimonio della donna e dunque non membro della famiglia reale, è accusato di violenza sessuale, minacce e traffico di droga e rischia una condanna a 7 anni di carcere.

Due casi che, messi insieme, hanno profondamente scosso la monarchia norvegese e sollevato dubbi sull’opportunità che Mette-Marit possa diventare regina.