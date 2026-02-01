Epstein files, la risposta di Donald Trump dopo la pubblicazione dei nuovi documenti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo il rilascio degli Epstein files, Trump ha detto ai giornalisti che i documenti “lo assolvevano” e ha annunciato iniziative legali contro Michael Wolff, valutando anche una causa legata all’eredità di Epstein. Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che alcune accuse contro Trump fossero “infondate e false”. Critiche da vittime e legali sugli oscuramenti e sugli errori.

Che cosa contenevano gli Epstein files rilasciati dal Dipartimento di Giustizia

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha iniziato a pubblicare un ampio pacchetto di documenti raccolti in circa due decenni di indagini su Jeffrey Epstein, indicando un totale di oltre 3 milioni di pagine, oltre a migliaia di video e immagini.

Nei file sono comparsi contatti e corrispondenze con persone note della politica, dell’economia e dell’ambiente filantropico, insieme a materiali relativi a diverse fasi investigative, incluse quelle che hanno portato alle accuse del 2019 e alla condanna di Ghislaine Maxwell nel 2021.

Le carte hanno prodotto conseguenze anche fuori dagli Stati Uniti. In Slovacchia un alto esponente istituzionale, Miroslav Lajcak, ha lasciato l’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale dopo la diffusione di email e fotografie che lo collegavano a incontri con Epstein, mentre nel Regno Unito la pubblicazione ha riaperto la richiesta politica di collaborazione alle autorità statunitensi da parte di Andrew Mountbatten-Windsor.

La reazione pubblica di Donald Trump

Donald Trump ha commentato per la prima volta la diffusione degli Epstein files parlando con i giornalisti mentre volava verso la Florida. La sua risposta si è concentrata sull’effetto che, a suo dire, la pubblicazione avrebbe avuto rispetto alle accuse circolate negli anni: “Non l’ho visto io stesso, ma mi è stato detto da persone molto importanti che non solo mi assolve, è l’opposto di ciò che speravano, sapete, la sinistra radicale“.

Il nome di Trump compare migliaia di volte nella nuova tranche, anche se “la presenza in un documento non costituisce prova di condotte illecite”. In una dichiarazione riportata dalla stampa, lo stesso Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che parte del materiale includesse segnalazioni non verificabili o false: “Alcuni documenti contengono affermazioni non vere e sensazionalistiche contro il presidente Trump presentate all’FBI subito prima delle elezioni del 2020. Per essere chiari, le affermazioni sono infondate e false”.

Nelle stesse ore Trump ha annunciato l’intenzione di agire contro l’autore Michael Wolff, parlando dell’ipotesi di una causa legata all’eredità di Epstein: “Wolff, che è uno scrittore di terza categoria, stava cospirando con Jeffrey Epstein per farmi del male politicamente o in altro modo e questo è emerso in modo chiarissimo. Quindi probabilmente faremo causa a Wolff… Forse anche al patrimonio di Epstein, credo. Non lo so. Ma di certo faremo causa a Wolff”.

Le critiche su oscuramenti, errori e tutela delle vittime

Dopo il rilascio degli Epstein files, gruppi di vittime e legali hanno contestato le modalità di pubblicazione, sostenendo che alcune redazioni e oscuramenti avrebbero finito per esporre persone abusate più di quanto abbiano chiarito eventuali responsabilità di terzi.

In una dichiarazione, un gruppo di accusatrici ha detto: “Da sopravvissute, non dovremmo mai essere noi quelle nominate, passate al setaccio e ritraumatizzate mentre i facilitatori di Epstein continuano a beneficiare del segreto”.

Sono state riportate anche pressioni politiche sul Dipartimento di Giustizia per consentire l’accesso a versioni non oscurate, così da verificare la correttezza dei criteri di pubblicazione.