Epstein Files, Paolo Zampolli diffida Report ma la puntata andrà in onda, le rivelazioni su Melania Trump

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuove rivelazioni sul caso Epstein nella puntata di Report: Amanda Ungaro accusa l’ex compagno Paolo Zampolli e solleva dubbi sul rapporto tra Melania e Trump. L’imprenditore vicino al presidente statunitense respinge tutto e diffida la trasmissione, che sarà però regolarmente in onda domenica 19 aprile.

Report, focus su Paolo Zampolli

Al centro delle attenzioni di “Report” il caso legato a Jeffrey Epstein, con nuove rivelazioni che coinvolgono figure di primo piano tra politica, business e spettacolo. Al centro della puntata in onda su Rai3 ci sono le dichiarazioni della modella brasiliana Amanda Ungaro, ex compagna dell’imprenditore Paolo Zampolli, oggi vicino al presidente statunitense Donald Trump.

Secondo quanto anticipato da Sigfrido Ranucci, il servizio conterrebbe “cose molto, molto, molto delicate”, non limitate al rapporto tra Trump ed Epstein, ma estese anche ai legami con Melania Trump.

Il post di Sigfrido Ranucci

A rendere più acceso il clima è stato un post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social, in cui denuncia un tentativo di bloccare la messa in onda. “Paolo Zampolli ci ha diffidati dal mandare in onda il servizio su Epstein e Melania Trump che lo riguarda” ha scritto il giornalista.

“Ci limitiamo a ricordare alcuni fatti” ha proseguito. “Zampolli compare negli Epstein files decine di volte e per sua stessa ammissione ha avuto a che fare con Epstein. Ci ha ricevuti a casa sua dopo essere stato informato per iscritto dei temi dell’intervista. Ha risposto per più di un’ora alle nostre domande e addirittura, rispetto al passaggio a margine dell’intervista in cui parla delle “donne brasiliane”, la telecamera è stata riaccesa dopo una sua esplicita richiesta”.

Ranucci ha infine confermato che l’inchiesta sarà trasmessa domenica 19 aprile, malgrado la diffida. “Zampolli non è un privato cittadino, è l’inviato del Presidente degli Stati Uniti per le partnership globali, e quello che dice, e come lo dice, è di interesse pubblico, per questo manderemo in onda il servizio”.

Le dichiarazioni di Amanda Ungaro

Il cuore dell’inchiesta si basa sulla testimonianza di Amanda Ungaro, che afferma di aver vissuto una lunga relazione con Zampolli segnata da episodi difficili, e che ricostruisce dinamiche legate al mondo delle modelle a New York.

Tra le dichiarazioni più forti emerge il tema dell’incontro tra Melania e Trump. Zampolli ha sempre sostenuto di essere stato lui a presentarli, ma secondo Ungaro “nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia si legge che fu Epstein a farlo” e che “tra Paolo e Melania c’è un patto, un accordo. Ne sono sicura al 100%”.

Secondo la modella, il loro legame sarebbe centrale anche nei rapporti con il presidente: “Non è vicino a Trump, è vicino a Melania. Il suo rapporto con Trump passa attraverso Melania. Lei ha un interesse a tenere stretto Paolo perché ha paura che lui possa rivelare circostanze compromettenti”.

La replica di Paolo Zampolli e dei legali

Di fronte a queste accuse, Zampolli respinge con decisione ogni ricostruzione alternativa. “Tutto il mondo sa che l’ho presentata io Melania, lo sa il presidente, lo sa lei, lo so io”. Sul rapporto con Epstein, l’imprenditore ammette un contatto ma ne ridimensiona la portata: “Epstein è venuto da me, abbiamo parlato. Poi la cosa è svanita. Sapevo che aveva le ragazze, ma non erano le mie… non erano neanche modelle, erano ragazzine”.

Zampolli definisce inoltre le accuse dell’ex compagna come un tentativo di pressione: “Se Amanda avesse avuto dei segreti li avrebbe già detti… è tutta un’estorsione”.

I suoi legali, in una nota, ribadiscono che la presenza del suo nome negli Epstein files sarebbe “legittima” e comune a molte figure pubbliche, mentre le dichiarazioni della Ungaro vengono definite “infondate e interessate”.